В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео

"Танец Уэнсдей Аддамс из сериала Netflix "Уэнсдей" стал вирусным в TikTok. Мы увидели, что его также танцуют украинские военные, – говорится в описании. – Кажется, этот танец хорошо ложится на песню Oisho BTZ, поэтому мы сделали такой веселый клип".

Контекст:

Сериал "Уэнсдей" вышел на экраны 23 ноября. Он основан на персонаже Уэнсдей Аддамс из "Семейки Аддамс". Большую популярность в TikTok получил отрывок с танцем главной героини.

Его активно начали повторять пользователи соцсети. При этом на видео накладывают не оригинальную песню из сериала, а ускоренный трек Lady Gaga – Bloody Mary.