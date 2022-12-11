В сети показали, как выглядит трендовый танец из сериала "Уэнсдей" в исполнении украинских защитников под хит "Залужний мутить двіж". Видео

"Танец Уэнсдей Аддамс из сериала Netflix "Уэнсдей" стал вирусным в TikTok. Мы увидели, что его также танцуют украинские военные, – говорится в описании. – Кажется, этот танец хорошо ложится на песню Oisho BTZ, поэтому мы сделали такой веселый клип".
Сериал "Уэнсдей" вышел на экраны 23 ноября. Он основан на персонаже Уэнсдей Аддамс из "Семейки Аддамс". Большую популярность в TikTok получил отрывок с танцем главной героини.
Его активно начали повторять пользователи соцсети. При этом на видео накладывают не оригинальную песню из сериала, а ускоренный трек Lady Gaga – Bloody Mary.