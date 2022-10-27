"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках

Певица предстала в черном топе, шортах и чулках. Она наклонилась вперед, опершись на руки, и повертела бедрами.

"Сегодняшний прогноз", – написала она.

"Она хочет в туалет", – отметила подписчица angelawaters33.

"Не понимаю, что происходит", – признался kevinredfern.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано более 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".