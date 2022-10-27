Дорофеева показала Кацурина в своей постели

Ресоратор запечатлен лежащим на постели. Он наигрывает на гитаре мелодию, напевая мотив.

"В моей кровати валяется какой-то бард. Помогите", – написала Дорофеева.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.

Кацурин ранее дружил с супругом Дорофеевой. Dantes узнал о романе жены с Кацуриным от его супруги Дарьи Кацуриной.

Кацурина призналась, что муж рассказал ей о своих отношениях с Дорофеевой после того, как она во время войны вместе с детьми уехала за границу.

Сейчас Кацурина состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.