Twitter исправил ошибку с украинскими номерами после массового сбоя

Команда медиа написала об этом в Twitter.
"Привет, [собственник Twitter, американский предприниматель] Илон Маск. Похоже, что украинский номер больше невозможен для подтверждения аккаунта в Twitter и двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран. Нам жизненно важно продолжать показывать происходящее в нашей стране миру", – говорится в сообщении.
Hey @elonmusk, it seems like it's no longer possible to have a Ukrainian number verify a Twitter account/two-factor authentication. Ukraine is not in your list of countries, see our screenshot.— UNITED24.media (@United24media) December 13, 2022
It's vital for us to keep showing the world what's going on in our country. pic.twitter.com/XQl0PAQvYU
Другие пользователи сети также начали обращать внимание на проблему и отмечать Маска – в частности, популярный аккаунт Anonymous Operations.
"Почему больше нельзя использовать украинский номер для подтверждения учетной записи в Twitter... Украины нет в вашем списке стран... Миру жизненно важно видеть, что происходит в Украине", – говорится в сообщении.
Hey @elonmusk, why is it no longer possible to have a Ukrainian number verify a Twitter account/two-factor authentication. Ukraine is not in your list of countries, see our screenshot.— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) December 13, 2022
It's vital for the world to see what's going on in #Ukraine * pic.twitter.com/KX7SCK5zkH
Одна из пользовательниц сети отметила, что не смогла создать новый аккаунт в Twitter.
"Я только что попыталась зарегистрироваться с украинским номером, но Twitter не распознает украинский код страны. Почему так, Илон? Почему Украина как страна была удалена из базы данных Twitter?" – говорится в сообщении.
I just tried to register myself with Ukrainian number but Twitter doesn’t recognise Ukrainian * country code ? Why is it so Elon? Why Ukraine as a country has been removed from database on Twitter? pic.twitter.com/PMgG43wZ3k— * (@IrinaAntony) December 13, 2022
О проблеме также рассказал старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро.
"Это нужно исправить немедленно", – написал Массара.
Twitter has de-platformed Ukraine. This needs fixed immediately @elonmusk @TwitterSupport pic.twitter.com/hcR6U0tDSc— Paul Massaro (@apmassaro3) December 14, 2022
Как сообщил ресурс Platformer, в начале недели Twitter заблокировал примерно 30 операторов мобильной связи по всему миру. В основном это коснулось стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Россию, Индонезию, Индию, Малайзию. Так Маск пытается бороться с ботами в соцсети, говорится в материале. В компанию сразу начали поступать жалобы, поскольку обычные пользователи обнаружили, что не могут получить доступ к Twitter. Platformer отметил, что соцсеть разблокировала операторов и сообщила им, что проблемы с обслуживанием возникли из-за "изменений конфигурации маршрутизации".
Как отметил ресурс Platformer, инцидент подчеркивает "растущее замешательство в Twitter", поскольку сотрудники пытаются выполнять "беспорядочные команды Маска".
14 декабря UNITED24.media сообщило, что Украину вернули в список стран-пользователей Twitter.
"Как обстоят дела со всеми остальными проблемами, о которых вы сообщали? В отношении украинских номеров в Twitter как обстоят дела?" – сказано в сообщении.
Andddddddd we're back in the list, thank you.— UNITED24.media (@United24media) December 14, 2022
How are all the other issues you guys reported––in relation to Ukrainian numbers on Twitter––doing? pic.twitter.com/i2fXoYpNPL
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.
27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд.