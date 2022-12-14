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Twitter исправил ошибку с украинскими номерами после массового сбоя

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13 декабря украинские пользователи Twitter не могли войти в соцсеть
13 декабря украинские пользователи Twitter не могли войти в соцсеть
Фото: EPA

13 декабря украинские пользователи Twitter столкнулись с проблемой при входе в социальную сеть. Произошел сбой в работе двухфакторной аутентификации. Одним из первых на проблему обратило внимание государственное медиа UNITED24.media, которое освещает тему войны в Украине.

Команда медиа написала об этом в Twitter. 

"Привет, [собственник Twitter, американский предприниматель] Илон Маск. Похоже, что украинский номер больше невозможен для подтверждения аккаунта в Twitter и двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран. Нам жизненно важно продолжать показывать происходящее в нашей стране миру", – говорится в сообщении.

Другие пользователи сети также начали обращать внимание на проблему и отмечать Маска – в частности, популярный аккаунт Anonymous Operations. 

очему больше нельзя использовать украинский номер для подтверждения учетной записи в Twitter... Украины нет в вашем списке стран... Миру жизненно важно видеть, что происходит в Украине", – говорится в сообщении. 

Одна из пользовательниц сети отметила, что не смогла создать новый аккаунт в Twitter. 

"Я только что попыталась зарегистрироваться с украинским номером, но Twitter не распознает украинский код страны. Почему так, Илон? Почему Украина как страна была удалена из базы данных Twitter?" – говорится в сообщении. 

О проблеме также рассказал старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро. 

"Это нужно исправить немедленно", – написал Массара. 

Как сообщил ресурс Platformer, в начале недели Twitter заблокировал примерно 30 операторов мобильной связи по всему миру. В основном это коснулось стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Россию, Индонезию, Индию, Малайзию. Так Маск пытается бороться с ботами в соцсети, говорится в материале. В компанию сразу начали поступать жалобы, поскольку обычные пользователи обнаружили, что не могут получить доступ к Twitter. Platformer отметил, что соцсеть разблокировала операторов и сообщила им, что проблемы с обслуживанием возникли из-за "изменений конфигурации маршрутизации".

Как отметил ресурс Platformer, инцидент подчеркивает "растущее замешательство в Twitter", поскольку сотрудники пытаются выполнять "беспорядочные команды Маска".

14 декабря UNITED24.media сообщило, что Украину вернули в список стран-пользователей Twitter. 

"Как обстоят дела со всеми остальными проблемами, о которых вы сообщали? В отношении украинских номеров в Twitter как обстоят дела?" – сказано в сообщении.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд.

Теги: Россия, США, Украина, социальные сети, Индонезия, Twitter, Малайзия, Илон Маск, Хельсинки, жалоба, соцсеть
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