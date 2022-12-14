Twitter исправил ошибку с украинскими номерами после массового сбоя

Команда медиа написала об этом в Twitter.

"Привет, [собственник Twitter, американский предприниматель] Илон Маск. Похоже, что украинский номер больше невозможен для подтверждения аккаунта в Twitter и двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран. Нам жизненно важно продолжать показывать происходящее в нашей стране миру", – говорится в сообщении.

Hey @elonmusk, it seems like it's no longer possible to have a Ukrainian number verify a Twitter account/two-factor authentication. Ukraine is not in your list of countries, see our screenshot.



It's vital for us to keep showing the world what's going on in our country. pic.twitter.com/XQl0PAQvYU — UNITED24.media (@United24media) December 13, 2022

Другие пользователи сети также начали обращать внимание на проблему и отмечать Маска – в частности, популярный аккаунт Anonymous Operations.

"Почему больше нельзя использовать украинский номер для подтверждения учетной записи в Twitter... Украины нет в вашем списке стран... Миру жизненно важно видеть, что происходит в Украине", – говорится в сообщении.

Hey @elonmusk, why is it no longer possible to have a Ukrainian number verify a Twitter account/two-factor authentication. Ukraine is not in your list of countries, see our screenshot.



It's vital for the world to see what's going on in #Ukraine * pic.twitter.com/KX7SCK5zkH — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) December 13, 2022

Одна из пользовательниц сети отметила, что не смогла создать новый аккаунт в Twitter.

"Я только что попыталась зарегистрироваться с украинским номером, но Twitter не распознает украинский код страны. Почему так, Илон? Почему Украина как страна была удалена из базы данных Twitter?" – говорится в сообщении.

I just tried to register myself with Ukrainian number but Twitter doesn’t recognise Ukrainian * country code ? Why is it so Elon? Why Ukraine as a country has been removed from database on Twitter? pic.twitter.com/PMgG43wZ3k — * (@IrinaAntony) December 13, 2022

О проблеме также рассказал старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро.

"Это нужно исправить немедленно", – написал Массара.

Как сообщил ресурс Platformer, в начале недели Twitter заблокировал примерно 30 операторов мобильной связи по всему миру. В основном это коснулось стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Россию, Индонезию, Индию, Малайзию. Так Маск пытается бороться с ботами в соцсети, говорится в материале. В компанию сразу начали поступать жалобы, поскольку обычные пользователи обнаружили, что не могут получить доступ к Twitter. Platformer отметил, что соцсеть разблокировала операторов и сообщила им, что проблемы с обслуживанием возникли из-за "изменений конфигурации маршрутизации".

Как отметил ресурс Platformer, инцидент подчеркивает "растущее замешательство в Twitter", поскольку сотрудники пытаются выполнять "беспорядочные команды Маска".

14 декабря UNITED24.media сообщило, что Украину вернули в список стран-пользователей Twitter.

"Как обстоят дела со всеми остальными проблемами, о которых вы сообщали? В отношении украинских номеров в Twitter как обстоят дела?" – сказано в сообщении.