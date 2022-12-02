Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину

Маск заявил, что страница Уэста была удалена из-за нарушения правил социальной сети. Он подчеркнул, что певец занимается подстрекательством к насилию Фото: elonmusk / Instagram

Свое заявление Уэст сделал 1 декабря во время общения с американским конспирологом Алексом Джонсоном. Он присутствовал в кадре, закрыв лицо платком.

Фрагменты его высказываний опубликованы пользователями Twitter в сети.

В частности, Уэст заявил, что отрицает Холокост и назвал Гитлера хорошим человеком, который ему симпатичен.

Kanye "Ye" West on Hitler: "He had a really cool outfit and he was a really good architect ... and he didn't kill 6 million Jews." pic.twitter.com/BP2xrAQURG — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) December 1, 2022

После того американский публицист Ник Фуэнтес заявил: "Я очень пропутинский и пророссийский", Уэст ответил: "Я тоже".

In Alex Jones new interview with Kanye West this was said.



Nick Fuentes: "I am very pro Putin. I am very pro-Russia."



Ye: "I am also."pic.twitter.com/BOrrJCbfoT — WeTalkMusic * (@We_Talk_Music) December 1, 2022

Маск, реагируя на публикацию Уэста после серии этих высказываний, удалил микроблог певца.

Как пишет GB News, отвечая на просьбы подписчиков вернуть Уэсту страницу, предприниматель отметил, что тот нарушил основное правило сети – подстрекательство к насилию.