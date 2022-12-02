Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2022
 
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Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину

Маск заявил, что страница Уэста была удалена из-за нарушения правил социальной сети. Он подчеркнул, что певец занимается подстрекательством к насилию
Маск заявил, что страница Уэста была удалена из-за нарушения правил социальной сети. Он подчеркнул, что певец занимается подстрекательством к насилию
Фото: elonmusk / Instagram

Владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заблокировал Twitter американского рэпера Канье Уэста после того, как тот 1 декабря разместил там изображение звезды Давида со свастикой. Этот пост артист опубликовал после публичного признания в симпатии лидеру нацисткой Германии Адольфу Гитлеру и президенту страны спонсора терроризма РФ Владимиру Путину, пишет издание Rolling Stone.

Свое заявление Уэст сделал 1 декабря во время общения с американским конспирологом Алексом Джонсоном. Он присутствовал в кадре, закрыв лицо платком.

Фрагменты его высказываний опубликованы пользователями Twitter в сети.

В частности, Уэст заявил, что отрицает Холокост и назвал Гитлера хорошим человеком, который ему симпатичен.

После того американский публицист Ник Фуэнтес заявил: "Я очень пропутинский и пророссийский", Уэст ответил: "Я тоже".

Маск, реагируя на публикацию Уэста после серии этих высказываний, удалил микроблог певца.

Как пишет GB News, отвечая на просьбы подписчиков вернуть Уэсту страницу, предприниматель отметил, что тот нарушил основное правило сети – подстрекательство к насилию.

Контекст:

Уэст знаменит своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".

Осенью 2022 года Уэст появился на Неделе моды в Париже в футболке с принтом White Lives Matter и сделал ряд антисемитских высказываний в соцсетях. После этого его страницы были заблокированы.

Кроме того, от сотрудничества с Уэстом отказались французский модный дома Balenciaga и немецкая компания Adidas.

Позже стало известно, что Уэст восхищался лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Летом 2020 года Уэст впервые заявил о намерении баллотироваться на пост президента США. По данным Associated Press, тогда его фамилию внесли в бюллетени в 12 штатах. Артиста поддержало порядка 60 тыс. избирателей из 160 млн. В ноябре 2022 года стало известно, что артист намерен бороться за пост главы США и в 2024 году.

Теги: Владимир Путин, Адольф Гитлер, скандал, Канье Уэст, Илон Маск
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