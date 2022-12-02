Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину

Свое заявление Уэст сделал 1 декабря во время общения с американским конспирологом Алексом Джонсоном. Он присутствовал в кадре, закрыв лицо платком.
Фрагменты его высказываний опубликованы пользователями Twitter в сети.
В частности, Уэст заявил, что отрицает Холокост и назвал Гитлера хорошим человеком, который ему симпатичен.
Kanye "Ye" West on Hitler: "He had a really cool outfit and he was a really good architect ... and he didn't kill 6 million Jews." pic.twitter.com/BP2xrAQURG— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) December 1, 2022
После того американский публицист Ник Фуэнтес заявил: "Я очень пропутинский и пророссийский", Уэст ответил: "Я тоже".
In Alex Jones new interview with Kanye West this was said.— WeTalkMusic * (@We_Talk_Music) December 1, 2022
Nick Fuentes: "I am very pro Putin. I am very pro-Russia."
Ye: "I am also."pic.twitter.com/BOrrJCbfoT
Маск, реагируя на публикацию Уэста после серии этих высказываний, удалил микроблог певца.
Как пишет GB News, отвечая на просьбы подписчиков вернуть Уэсту страницу, предприниматель отметил, что тот нарушил основное правило сети – подстрекательство к насилию.
JUST IN: Elon Musk has suspended Kanye West from Twitter. pic.twitter.com/g0Gl4JUiUW— Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 2, 2022
Уэст знаменит своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".
Осенью 2022 года Уэст появился на Неделе моды в Париже в футболке с принтом White Lives Matter и сделал ряд антисемитских высказываний в соцсетях. После этого его страницы были заблокированы.
Кроме того, от сотрудничества с Уэстом отказались французский модный дома Balenciaga и немецкая компания Adidas.
Позже стало известно, что Уэст восхищался лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
Летом 2020 года Уэст впервые заявил о намерении баллотироваться на пост президента США. По данным Associated Press, тогда его фамилию внесли в бюллетени в 12 штатах. Артиста поддержало порядка 60 тыс. избирателей из 160 млн. В ноябре 2022 года стало известно, что артист намерен бороться за пост главы США и в 2024 году.