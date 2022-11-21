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21 ноября, 2022
 
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45-летний Уэст во второй раз намерен баллотироваться на пост президента США

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Летом 2020 года Уэст впервые заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Летом 2020 года Уэст впервые заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Фото: ЕРА

45-летний американский рэпер Канье Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом 21 ноября сообщило издание The New York Post со ссылкой на видео с участием Уэста, которое было размещено в Twitter-aккаунте PatriotTakes.

Уэст заявил, что руководить его предвыборной кампанией будет британский журналист Майло Яннопулос. Издание отмечает, что он известен своими антисемитскими и расистскими заявлениями.

Контекст:

Уэст знаменит своими скандальными и эпатажными поступками и высказываниями. В частности, осенью 2021 года в интервью он сравнил себя с президентом РФ Владимиром Путиным в молодости, а за год до этого помочился на свою статуэтку "Грэмми".

Осенью 2022 года Уэст появился на Неделе моды в Париже в футболке с принтом White Lives Matter и сделал ряд антисемитских высказываний в соцсетях. После этого его страницы были заблокированы.

Кроме того, от сотрудничества с Уэстом отказались французский модный дома Balenciaga и немецкая компания Adidas.

Позже стало известно, что Уэст восхищался лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Летом 2020 года Уэст впервые заявил о намерении баллотироваться на пост президента США. По данным Associated Press,тогда его фамилию внесли в бюллетени в 12 штатах. Артиста поддержало порядка 60 тыс. избирателей из 160 млн. После этого он намекнул, что намерен избираться на следующих выборах.

Теги: США, выборы, Канье Уэст, президент
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