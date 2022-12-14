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Маск больше не самый богатый человек в мире

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Позиция Маска в рейтинге миллиардеров мира неустойчива
Позиция Маска в рейтинге миллиардеров мира неустойчива
Фото: EPA

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск уступил первое место в рейтингах самых богатых людей мира журнала Forbes и агентства Bloomberg президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье.

Состояние Маска оценивается в $176,8 млрд, а Арно и его семьи – в $188,6 млрд.

По данным Forbes, за сутки состояние Илона Маска сократилось на $4,5 млрд (-2,49%), в то время как Бернар Арно стал богаче на $2,7 млрд (+1,44%).

Скриншот: forbes.com
Скриншот: forbes.com

В индексе Bloomberg на 14 декабря состояние Арно оценивается в $171 млрд, а Маска – в $164 млрд.

Скриншот: bloomberg.com
Скриншот: bloomberg.com

7 декабря Маск уже терял первую строчку рейтинга Forbes, однако ненадолго. Forbes объяснял, что этот год был неоднозначным для компании Маска Tesla. Ее акции за год упали почти на 50%. Негативным фактором для котировок стало решение Маска купить Twitter за $44 млрд. С момента, когда бизнесмен объявил о планах приобрести соцсеть, до закрытия сделки бумаги Tesla подешевели более чем на 30%. Для финансирования сделки Маск неоднократно продавал акции Tesla.

На прошлой неделе в LVMH прошли кадровые перестановки, обращает внимание НВ. На фоне преобразования Agache SE (холдинговой компании, владеющей акциями бренда Christian Dior и контролируемой Бернаром Арно) в акционерное общество с ограниченной ответственностью главным исполнительным директором Christian Dior SE был назначен Антуан Арно, сын президента LVMH.

Контекст:

Арно входит в топ-пятерку миллиардеров с 2018 года, в январе 2020 года и мае 2021-го он уже оказывался на первом месте рейтинга Forbes, обгоняя тогдашнего лидера, главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.

Теги: рейтинг, Twitter, Forbes, Bloomberg, Tesla, Илон Маск, миллиардер, Louis Vuitton, Бернар Арно, LVMH
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