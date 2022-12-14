Маск больше не самый богатый человек в мире

Состояние Маска оценивается в $176,8 млрд, а Арно и его семьи – в $188,6 млрд.
По данным Forbes, за сутки состояние Илона Маска сократилось на $4,5 млрд (-2,49%), в то время как Бернар Арно стал богаче на $2,7 млрд (+1,44%).
В индексе Bloomberg на 14 декабря состояние Арно оценивается в $171 млрд, а Маска – в $164 млрд.
7 декабря Маск уже терял первую строчку рейтинга Forbes, однако ненадолго. Forbes объяснял, что этот год был неоднозначным для компании Маска Tesla. Ее акции за год упали почти на 50%. Негативным фактором для котировок стало решение Маска купить Twitter за $44 млрд. С момента, когда бизнесмен объявил о планах приобрести соцсеть, до закрытия сделки бумаги Tesla подешевели более чем на 30%. Для финансирования сделки Маск неоднократно продавал акции Tesla.
На прошлой неделе в LVMH прошли кадровые перестановки, обращает внимание НВ. На фоне преобразования Agache SE (холдинговой компании, владеющей акциями бренда Christian Dior и контролируемой Бернаром Арно) в акционерное общество с ограниченной ответственностью главным исполнительным директором Christian Dior SE был назначен Антуан Арно, сын президента LVMH.
Арно входит в топ-пятерку миллиардеров с 2018 года, в январе 2020 года и мае 2021-го он уже оказывался на первом месте рейтинга Forbes, обгоняя тогдашнего лидера, главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.