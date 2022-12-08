ГОРДОН
 
 
МИР

Маск на грани потери титула самого богатого человека в мире

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
7 декабря Маск дважды терял звание самого богатого человека в мире
7 декабря Маск дважды терял звание самого богатого человека в мире
Фото: EPA

7 декабря американский предприниматель Илон Маск дважды за день потерял звание самого богатого человека. Об этом пишет издание Forbes.

На короткое время утром 7 декабря самым богатым человеком в мире стал Бернар Арно из французского конгломерата предметов роскоши LVMH. Его состояние в тот момент составляло $185,4 млрд. Состояние Маска было $185,3 млрд.

Около 12.30 по восточному поясному времени Маск вернул себе первое место, но в 15.30 Арно снова его обогнал. Состояние Арно оценивалось в $184,7 млрд, а Маск отставал от него на $100 млн. Спустя полчаса бизнесмены снова поменялись местами.

На момент написания новости Маск оставался лидером списка с состоянием $185,4 млрд, у Арно этот показатель – $184,7 млрд.

Forbes объясняет, что этот год был неоднозначным для компании Маска Tesla. Ее акции за год упали почти на 50%. Негативным фактором для котировок стало решение Маска купить Twitter за $44 млрд. С момента, когда бизнесмен объявил о планах приобрести соцсеть, до закрытия сделки бумаги Tesla подешевели более чем на 30%. 

Для финансирования сделки Маск неоднократно продавал акции Tesla. В частности, за два дня в апреле бизнесмен продал бумаги на $4,4 млрд, В начале августа был продан пакет акций почти на $7 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: бизнес, Forbes, акции, соцсети, Tesla, предприниматели, Илон Маск, Бернар Арно, LVMH
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах
На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера"
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера"
Принц Гарри с женой Меган стали лауреатами премии за борьбу с расизмом
Принц Гарри с женой Меган стали лауреатами премии за борьбу с расизмом
Таню Муиньо показала своих родителей
Таню Муиньо показала своих родителей
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (340844)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (162296)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (84646)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (74822)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (53219)
6
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (52541)
7
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (49642)
8
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (46749)
 
 
 
 