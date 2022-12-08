Маск на грани потери титула самого богатого человека в мире

На короткое время утром 7 декабря самым богатым человеком в мире стал Бернар Арно из французского конгломерата предметов роскоши LVMH. Его состояние в тот момент составляло $185,4 млрд. Состояние Маска было $185,3 млрд.

Около 12.30 по восточному поясному времени Маск вернул себе первое место, но в 15.30 Арно снова его обогнал. Состояние Арно оценивалось в $184,7 млрд, а Маск отставал от него на $100 млн. Спустя полчаса бизнесмены снова поменялись местами.

На момент написания новости Маск оставался лидером списка с состоянием $185,4 млрд, у Арно этот показатель – $184,7 млрд.

Forbes объясняет, что этот год был неоднозначным для компании Маска Tesla. Ее акции за год упали почти на 50%. Негативным фактором для котировок стало решение Маска купить Twitter за $44 млрд. С момента, когда бизнесмен объявил о планах приобрести соцсеть, до закрытия сделки бумаги Tesla подешевели более чем на 30%.

Для финансирования сделки Маск неоднократно продавал акции Tesla. В частности, за два дня в апреле бизнесмен продал бумаги на $4,4 млрд, В начале августа был продан пакет акций почти на $7 млрд.