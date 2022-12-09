Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал

Элтон Джон: Мне грустно видеть, как сейчас дезинформация используется для разделения нашего мира Фото: Elton John / Facebook

"Всю свою жизнь я пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. Мне грустно видеть, как сейчас дезинформация используется для разделения нашего мира, – написал он. – Я решил больше не пользоваться Twitter, учитывая недавнее изменение их политики, которое позволит беспрепятственно распространять дезинформацию".

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked. — Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022

"Мне нравится ваша музыка. Надеюсь, вы вернетесь. Есть ли какая-то дезинформация, которая вас особенно беспокоит?" отреагировал на твит артиста владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX Илон Маск