Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал

"Всю свою жизнь я пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. Мне грустно видеть, как сейчас дезинформация используется для разделения нашего мира, – написал он. – Я решил больше не пользоваться Twitter, учитывая недавнее изменение их политики, которое позволит беспрепятственно распространять дезинформацию".
All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.— Elton John (@eltonofficial) December 9, 2022
I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.
"Мне нравится ваша музыка. Надеюсь, вы вернетесь. Есть ли какая-то дезинформация, которая вас особенно беспокоит?" отреагировал на твит артиста владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX Илон Маск
I love your music. Hope you come back. Is there any misinformation in particular that you’re concerned about?— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022
В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.
4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали".
29 ноября стало известно, что соцсеть Twitter отказалась от своей политики, запрещающей публикацию ложной или вводящей в заблуждение информации о COVID-19.