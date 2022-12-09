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09 декабря, 2022
 
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Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал

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Элтон Джон: Мне грустно видеть, как сейчас дезинформация используется для разделения нашего мира
Элтон Джон: Мне грустно видеть, как сейчас дезинформация используется для разделения нашего мира
Фото: Elton John / Facebook

Британский певец Элтон Джон покидает Twitter(1.1 млн фолловеров). Об этом он написал 9 декабря на своей странице в этой соцсети.

"Всю свою жизнь я пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. Мне грустно видеть, как сейчас дезинформация используется для разделения нашего мира, –  написал он. –  Я решил больше не пользоваться Twitter, учитывая недавнее изменение их политики, которое позволит беспрепятственно распространять дезинформацию".

"Мне нравится ваша музыка. Надеюсь, вы вернетесь. Есть ли какая-то дезинформация, которая вас особенно беспокоит?" отреагировал на твит артиста владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX Илон Маск

Контекст:27 октября Маск приобрел Twitter за $44 млрд

В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали".

29 ноября стало известно, что соцсеть Twitter отказалась от своей политики, запрещающей публикацию ложной или вводящей в заблуждение информации о COVID-19.

Теги: Twitter, Элтон Джон, соцсети, Илон Маск, дезинформация
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