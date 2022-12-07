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Киевлянин переправлял за границу граждан призывного возраста под видом волонтеров, его задержали – прокуратура

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Мужчина за $1 тыс. предлагал скрыто выехать за границу гражданам призывного возраста на основании фиктивных документов, отметили в Киевской городской прокуратуре
Мужчина за $1 тыс. предлагал скрыто выехать за границу гражданам призывного возраста на основании фиктивных документов, отметили в Киевской городской прокуратуре
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Правоохранители разоблачили 38-летнего жителя Киева, который организовал незаконную схему переправки граждан Украины призывного возраста через госграницу.

Об этом 7 декабря сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что мужчина за $1 тыс. предлагал тайно выехать за границу на основании фиктивных документов волонтеров и перевозчиков гуманитарной помощи путем внесения их данных в электронную систему "Шлях".

"По такой схеме мужчина собирался переправить через государственную границу Украины гражданина призывного возраста, который никаких гуманитарных грузов перевозить не собирался и возвращаться на территорию Украины не планировал, – говорится в сообщении. – После получения денежных средств злоумышленник обеспечил внесение данных мужчины в список водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины".

Указывается, что правоохранители задержали организатора схемы.

"Задержанному сообщили о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются", – резюмировали в городской прокуратуре Киева.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: Киев, Украина, прокуратура, граница, мобилизация, запрет, военное положение, волонтеры, правоохранители, документы, перевозки, подозрение, мужчины
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