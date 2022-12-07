Киевлянин переправлял за границу граждан призывного возраста под видом волонтеров, его задержали – прокуратура

Об этом 7 декабря сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что мужчина за $1 тыс. предлагал тайно выехать за границу на основании фиктивных документов волонтеров и перевозчиков гуманитарной помощи путем внесения их данных в электронную систему "Шлях".
"По такой схеме мужчина собирался переправить через государственную границу Украины гражданина призывного возраста, который никаких гуманитарных грузов перевозить не собирался и возвращаться на территорию Украины не планировал, – говорится в сообщении. – После получения денежных средств злоумышленник обеспечил внесение данных мужчины в список водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины".
Указывается, что правоохранители задержали организатора схемы.
"Задержанному сообщили о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются", – резюмировали в городской прокуратуре Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.