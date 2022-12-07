Киевлянин переправлял за границу граждан призывного возраста под видом волонтеров, его задержали – прокуратура

Мужчина за $1 тыс. предлагал скрыто выехать за границу гражданам призывного возраста на основании фиктивных документов, отметили в Киевской городской прокуратуре Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Об этом 7 декабря сообщила в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что мужчина за $1 тыс. предлагал тайно выехать за границу на основании фиктивных документов волонтеров и перевозчиков гуманитарной помощи путем внесения их данных в электронную систему "Шлях".

"По такой схеме мужчина собирался переправить через государственную границу Украины гражданина призывного возраста, который никаких гуманитарных грузов перевозить не собирался и возвращаться на территорию Украины не планировал, – говорится в сообщении. – После получения денежных средств злоумышленник обеспечил внесение данных мужчины в список водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины".

Указывается, что правоохранители задержали организатора схемы.

"Задержанному сообщили о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются", – резюмировали в городской прокуратуре Киева.