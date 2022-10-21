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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Незаконное пересечение границы Украины за $12 тыс.: участникам схемы сообщили о подозрении

Следствие установило, что организаторы схемы незаконно переправили через госграницу не менее трех человек
Следствие установило, что организаторы схемы незаконно переправили через госграницу не менее трех человек
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Адвокат из Киева разработала и внедрила механизм изготовления и сбыта поддельных выводов военно-врачебной комиссии. С этими документами мужчины призывного возраста могли без помех пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения. Об этом пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила в Facebook 20 октября.

Стоимость таких "услуг", по информации прокуратуры, составляла $12 тыс. с одного человека.

В начале августа 2022 года женщина была задержана при получении денег, ей сообщили о подозрении. Позже в ходе досудебного расследования и обысков была установлена причастность к этой схеме еще трех человек, которым 19 октября также сообщили о подозрении.

Следствие установило, что они организовали незаконную переправку через госграницу не менее трех человек.

Группе лиц сообщили о подозрении в организации и руководстве незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины, а также в подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid02wtHpKNwZhQY4eKJLxbdTjcUzE55GedZZkjGdbUPUcdTurZUt68BG472Sozaq2fpMl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

16 сентября СБУ блокировала во Львовской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях каналы нелегального выезда. Тогда, по информации СБУ, стоимость незаконных услуг по переправке граждан через границу составляла от $3 тыс. до $10 тыс.

Теги: Киев, Украина, война, прокуратура, граница, обыск, следствие, военное положение, расследование, война России против Украины, документы, подозрение, адвокат, мужчины
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