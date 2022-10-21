Незаконное пересечение границы Украины за $12 тыс.: участникам схемы сообщили о подозрении

Следствие установило, что организаторы схемы незаконно переправили через госграницу не менее трех человек Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Стоимость таких "услуг", по информации прокуратуры, составляла $12 тыс. с одного человека.

В начале августа 2022 года женщина была задержана при получении денег, ей сообщили о подозрении. Позже в ходе досудебного расследования и обысков была установлена причастность к этой схеме еще трех человек, которым 19 октября также сообщили о подозрении.

Следствие установило, что они организовали незаконную переправку через госграницу не менее трех человек.

Группе лиц сообщили о подозрении в организации и руководстве незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины, а также в подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).