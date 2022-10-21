Незаконное пересечение границы Украины за $12 тыс.: участникам схемы сообщили о подозрении

Стоимость таких "услуг", по информации прокуратуры, составляла $12 тыс. с одного человека.
В начале августа 2022 года женщина была задержана при получении денег, ей сообщили о подозрении. Позже в ходе досудебного расследования и обысков была установлена причастность к этой схеме еще трех человек, которым 19 октября также сообщили о подозрении.
Следствие установило, что они организовали незаконную переправку через госграницу не менее трех человек.
Группе лиц сообщили о подозрении в организации и руководстве незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины, а также в подлоге официальных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины).
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
16 сентября СБУ блокировала во Львовской, Одесской, Николаевской и Винницкой областях каналы нелегального выезда. Тогда, по информации СБУ, стоимость незаконных услуг по переправке граждан через границу составляла от $3 тыс. до $10 тыс.