В Закарпатье в горах потерялись четверо уклонистов, их ищут с вертолетами – Госпогранслужба

Накануне пограничники задержали в районе горы Поп Иван двух граждан Украины, которые хотели незаконно покинуть страну. По их словам, их сопровождали еще четверо мужчин, которые потом пропали.

"Пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами продолжающиеся и по сей день поисковые мероприятия. На сегодняшний день к поискам привлечена вертолетная авиация с обеих сторон границы", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что поиски затрудняет высокий снежный покров: наземная операция невозможна из-за того, что автомобили не могут проехать сугробы.