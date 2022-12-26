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В Закарпатье в горах потерялись четверо уклонистов, их ищут с вертолетами – Госпогранслужба

Поиски ведутся с обеих сторон границы
Поиски ведутся с обеих сторон границы
Фото: ДПСУ / Telegram

На участке границы Украины с Румынией в Закарпатской области пограничники ищут четверых мужчин, пытавшихся нелегально выехать из страны. Об этом Государственная пограничная служба Украины 26 декабря сообщила в Telegram.

Накануне пограничники задержали в районе горы Поп Иван двух граждан Украины, которые хотели незаконно покинуть страну. По их словам, их сопровождали еще четверо мужчин, которые потом пропали.

"Пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами продолжающиеся и по сей день поисковые мероприятия. На сегодняшний день к поискам привлечена вертолетная авиация с обеих сторон границы", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что поиски затрудняет высокий снежный покров: наземная операция невозможна из-за того, что автомобили не могут проехать сугробы. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: Украина, Румыния, граница, вертолет, пограничники, военное положение, ГПСУ, Закарпатская область
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