В румынских горах нашли мертвым еще одного украинца, который пытался перейти границу

По данным ГПСУ, они незаконно пересекли границу и заблудились. Двух мужчин нашли мертвыми.

Все они – граждане Украины. 25 декабря пограничники задержали двух нелегалов, которые сообщили, что с ними были еще четыре человека. Поиск пропавших был организован силами двух стран, с участием вертолетной авиации и специалистов аэроразведки.

Вечером 27 декабря пограничники в Румынии задержали двух из четырех разыскиваемых граждан, а также обнаружили одно тело. Позже они нашли погибшим и второго мужчину.

"Поисковую операцию усложняли высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствовало использованию автомобильной техники. Еще раз призываем воздержаться от походов в горы, где сейчас наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман", – говорится в ГПСУ.



