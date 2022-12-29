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ПРОИСШЕСТВИЯ

В румынских горах нашли мертвым еще одного украинца, который пытался перейти границу

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Поисковую операцию усложняли высокий снежный покров и плохая видимость
Поисковую операцию усложняли высокий снежный покров и плохая видимость
Фото: dpsu.gov.ua

В Закарпатье завершились поиски группы мужчин, которые пропали в районе горы Поп-Иван Мармарошский. Об этом 29 декабря сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным ГПСУ, они незаконно пересекли границу и заблудились. Двух мужчин нашли мертвыми.

Все они – граждане Украины. 25 декабря пограничники задержали двух нелегалов, которые сообщили, что с ними были еще четыре человека. Поиск пропавших был организован силами двух стран, с участием вертолетной авиации и специалистов аэроразведки.

Вечером 27 декабря пограничники в Румынии задержали двух из четырех разыскиваемых граждан, а также обнаружили одно тело. Позже они нашли погибшим и второго мужчину.

"Поисковую операцию усложняли высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствовало использованию автомобильной техники. Еще раз призываем воздержаться от походов в горы, где сейчас наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман", – говорится в  ГПСУ.


Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Теги: Украина, Румыния, Закарпатье, граница, пограничники, военное положение, ГПСУ, погибшие
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