В румынских горах нашли мертвым еще одного украинца, который пытался перейти границу

По данным ГПСУ, они незаконно пересекли границу и заблудились. Двух мужчин нашли мертвыми.
Все они – граждане Украины. 25 декабря пограничники задержали двух нелегалов, которые сообщили, что с ними были еще четыре человека. Поиск пропавших был организован силами двух стран, с участием вертолетной авиации и специалистов аэроразведки.
Вечером 27 декабря пограничники в Румынии задержали двух из четырех разыскиваемых граждан, а также обнаружили одно тело. Позже они нашли погибшим и второго мужчину.
"Поисковую операцию усложняли высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствовало использованию автомобильной техники. Еще раз призываем воздержаться от походов в горы, где сейчас наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман", – говорится в ГПСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
3 августа в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей задержаны пограничниками вне пунктов пропуска.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.