Резников: Больше никаких целей у Кремля в этой войне уже нет

Резников: Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой. И в интересах России – как можно быстрее эту войну закончить Фото: kmu.gov.ua

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в обращении к военнообязанным гражданам РФ, которое обнародовало Военное телевидение Украины.

Резников заявил, что в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации.

"Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой. И в интересах России – как можно быстрее эту войну закончить. Но они не могут вам в этом признаться. Потому что тогда придется за все отвечать. Что они делают? Те люди, которые развязали кровавую бойню, которые совершили ужасные военные преступления, теперь говорят вам, что надо сплотиться и защитить Россию. Потому что кругом враги. Они запугивают вас тем, что в случае поражения над всеми россиянами якобы учинят расправу, отнимут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее. Это ложь. Вас снова обманывают. На самом деле они хотят защитить не Россию. Они защищают себя. Свое положение, свое имущество, свое богатство. А для этого хотят переложить свою вину на вас. Сделать вас соучастниками преступления", – подчеркнул он.

Резников рассказал, что тысячи россиян, мобилизованных осенью, уже погибли.

"Многие тысячи стали инвалидами. Только ради того, чтобы защитить этих преступников. Больше никаких целей у Кремля в этой войне уже нет. Они могут вам рассказывать, что есть какой-то "план Б". Какое-то тайное оружие. Что вскоре опять начнутся победы. Но весь их план в том, чтобы затянуть войну. Чтобы убить как можно больше людей и загнать ситуацию в тупик. Вы отправитесь умирать только ради этого", – добавил он.

Военно-политическое руководство РФ будет вынуждено будет признать поражение, когда не сможет набрать и оправить на войну новую партию мобилизованных; тогда война закончится, подчеркнул министр.

"Это все равно случится. Вопрос только в цене, и будет ли эта цена оплачена вашей кровью. Празднование Нового года с близкими – это хорошее время осмыслить все это. Если через год вы хотите сидеть за столом с родными и друзьями – подумайте и примите правильное решение", – резюмировал он.