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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Больше никаких целей у Кремля в этой войне уже нет

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Резников: Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой. И в интересах России как можно быстрее эту войну закончить
Резников: Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой. И в интересах России – как можно быстрее эту войну закончить
Фото: kmu.gov.ua

Руководство России и пропаганда первые девять месяцев полномасштабного вторжения в Украину рассказывали, что война "идет по плану", но сейчас "помалкивают" об этом, потому что им либо придется признать, что план был составлен во вред России, или признать провал.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в обращении к военнообязанным гражданам РФ, которое обнародовало Военное телевидение Украины. 

Резников заявил, что в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. 

"Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой. И в интересах России – как можно быстрее эту войну закончить. Но они не могут вам в этом признаться. Потому что тогда придется за все отвечать. Что они делают? Те люди, которые развязали кровавую бойню, которые совершили ужасные военные преступления, теперь говорят вам, что надо сплотиться и защитить Россию. Потому что кругом враги. Они запугивают вас тем, что в случае поражения над всеми россиянами якобы учинят расправу, отнимут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее. Это ложь. Вас снова обманывают. На самом деле они хотят защитить не Россию. Они защищают себя. Свое положение, свое имущество, свое богатство. А для этого хотят переложить свою вину на вас. Сделать вас соучастниками преступления", – подчеркнул он. 

Резников рассказал, что тысячи россиян, мобилизованных осенью, уже погибли.

"Многие тысячи стали инвалидами. Только ради того, чтобы защитить этих преступников. Больше никаких целей у Кремля в этой войне уже нет. Они могут вам рассказывать, что есть какой-то "план Б". Какое-то тайное оружие. Что вскоре опять начнутся победы. Но весь их план в том, чтобы затянуть войну. Чтобы убить как можно больше людей и загнать ситуацию в тупик. Вы отправитесь умирать только ради этого", – добавил он. 

Военно-политическое руководство РФ будет вынуждено будет признать поражение, когда не сможет набрать и оправить на войну новую партию мобилизованных; тогда война закончится, подчеркнул министр. 

"Это все равно случится. Вопрос только в цене, и будет ли эта цена оплачена вашей кровью. Празднование Нового года с близкими – это хорошее время осмыслить все это. Если через год вы хотите сидеть за столом с родными и друзьями – подумайте и примите правильное решение", – резюмировал он. 

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Кремль, мобилизация, военное положение, Алексей Резников, война России против Украины, мужчины
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