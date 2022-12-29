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Оккупанты на автомобиле сбили на остановке в Мариуполе пенсионера, он умер в реанимации

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Российские военные на остановке в оккупированном Мариуполе выехали на тротуар и сбили пенсионера-инвалида, разрушив киоск, сообщается в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив"
Российские военные на остановке в оккупированном Мариуполе выехали на тротуар и сбили пенсионера-инвалида, разрушив киоск, сообщается в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив"
Скриншот: Маріуполь.Спротив / Telegram

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе Донецкой области на остановке выехали на тротуар и сбили пенсионера, у которого была инвалидность, разрушив киоск.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив" 27 декабря.

"На машине номеров, конечно, нет. Единственное, где остались рожи тварей, – у нас на видео, – говорится в сообщении. – Постояли, поехали. Приехала комендатура, всех зрителей разогнала. Вояки поехали, как так и надо, деда забрала реанимация… Беспредел. Что совсем уже не новость".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в Telegram, что травмированный пенсионер скончался в больнице.

"Внучка мариупольца, которого сегодня сбила русня, отписалась, что человек умер", – написал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, больница, советник, комендатура, травма, пенсионеры, погибшие, реанимация, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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