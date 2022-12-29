Оккупанты на автомобиле сбили на остановке в Мариуполе пенсионера, он умер в реанимации

Российские военные на остановке в оккупированном Мариуполе выехали на тротуар и сбили пенсионера-инвалида, разрушив киоск, сообщается в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив" Скриншот: Маріуполь.Спротив / Telegram

Об этом сообщается в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив" 27 декабря.

"На машине номеров, конечно, нет. Единственное, где остались рожи тварей, – у нас на видео, – говорится в сообщении. – Постояли, поехали. Приехала комендатура, всех зрителей разогнала. Вояки поехали, как так и надо, деда забрала реанимация… Беспредел. Что совсем уже не новость".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в Telegram, что травмированный пенсионер скончался в больнице.

"Внучка мариупольца, которого сегодня сбила русня, отписалась, что человек умер", – написал Андрющенко.