Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: Украина победит, потому что Россия не умеет учиться на ошибках

По его словам, одна из причин, по которой он уверен в победе Украины, – это то, что армия РФ не способна обучать военнослужащих. Кроме того, оккупанты оказались не способны проанализировать опыт последних месяцев, когда РФ понесла большие потери.

"Неспособность обеспечить боевую дисциплину и защиту войск в зоне боевых действий после 10 месяцев тяжелых потерь свидетельствует о том, что у них нет хороших сержантов или культуры, позволяющей учиться на ошибках", – написал Ходжес.