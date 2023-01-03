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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: Украина победит, потому что Россия не умеет учиться на ошибках

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В армии РФ нет хороших сержантов и грамотного анализа
В армии РФ нет хороших сержантов и грамотного анализа
Фото: ЕРА

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Россия не сможет выиграть войну в Украине из-за низкой квалификации военных. Об этом 3 января он написал в Twitter.

По его словам, одна из причин, по которой он уверен в победе Украины, – это то, что армия РФ не способна обучать военнослужащих. Кроме того, оккупанты оказались не способны проанализировать опыт последних месяцев, когда РФ понесла большие потери.

"Неспособность обеспечить боевую дисциплину и защиту войск в зоне боевых действий после 10 месяцев тяжелых потерь свидетельствует о том, что у них нет хороших сержантов или культуры, позволяющей учиться на ошибках", – написал Ходжес.

Контекст:

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30% до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.

6 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил, что запасы высокоточных ракет в РФ достигли критического минимума.

По оценке главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, на 22 декабря с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.

Путин, напав на Украину, отбросил Россию на 20–30 лет назад как в военном, так и в экономическом отношении, сообщили изданию The Times 23 декабря источники в британском правительстве.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года силы обороны Украины уничтожили уже около 108 190 российских оккупантов.

Теги: НАТО, армия РФ, Бен Ходжес, война России против Украины, потери армии России
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