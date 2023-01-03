Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес: Украина победит, потому что Россия не умеет учиться на ошибках

По его словам, одна из причин, по которой он уверен в победе Украины, – это то, что армия РФ не способна обучать военнослужащих. Кроме того, оккупанты оказались не способны проанализировать опыт последних месяцев, когда РФ понесла большие потери.
"Неспособность обеспечить боевую дисциплину и защиту войск в зоне боевых действий после 10 месяцев тяжелых потерь свидетельствует о том, что у них нет хороших сержантов или культуры, позволяющей учиться на ошибках", – написал Ходжес.
A reason I'm sure Ukraine will win...the Russian military is not a learning organization. Failing to ensure field discipline and force protection in the combat zone after ten months of heavy losses is evidence they have no good Sergeants or the culture to learn from mistakes. https://t.co/7gFvbZoVEc— Ben Hodges (@general_ben) January 3, 2023
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30% до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.
6 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил, что запасы высокоточных ракет в РФ достигли критического минимума.
По оценке главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, на 22 декабря с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.
Путин, напав на Украину, отбросил Россию на 20–30 лет назад как в военном, так и в экономическом отношении, сообщили изданию The Times 23 декабря источники в британском правительстве.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года силы обороны Украины уничтожили уже около 108 190 российских оккупантов.