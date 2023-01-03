Замминистра обороны Украины: У РФ достаточно ресурсов, чтоб и дальше вести эту войну

По ее словам, агрессор не в состоянии повторить наступление, как в начале войны, но для поддержания боев на Донбассе у него достаточно ресурсов, которые не ограничиваются официальными.

"Россияне подключают кроме регулярных войск частные армии, и есть информация, что сейчас там не только ЧВК "Вагнер" находится, но и другие группировки, кажется, "Патриот" она называется, и есть еще третье подразделение нерегулярных войск. То есть мы должны понимать, что у РФ есть огромный человеческий ресурс, который она может использовать.. И не нужно недооценивать потенциал России как страны: возможно, они не способны вести боевые действия с такой интенсивностью, как начинали, но у них хватает запасов, чтобы вести в принципе эту войну", – сказала Маляр.

Отвечая на вопрос, предупредит ли военное командование население, если будет уверено в наступлении оккупантов, к примеру, со стороны Беларуси, Маляр ответила, что Минобороны постоянно мониторит ситуацию, но иметь четкой уверенности в намерениях врага сейчас, как и в начале войны, нельзя.

"Даже российские войска, которые непосредственно были задействованы во вторжении, до последнего момента не знали, будут ли они наступать и куда, потому что у РФ было несколько сценариев... А что касается прогноза на сегодня: идет война и может произойти все что угодно... Могут быть разные движения, но мы к ним готовы, как были, собственно, готовы и в феврале, потому что, если бы мы не были готовы к войне, мы бы так долго не держались сейчас", – отметила замминистра обороны.