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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны Германии считают, что РФ может начать новое наступление в апреле 2023 года и при участии Беларуси – СМИ

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В немецком министерстве считают, что РФ попытается полностью захватить Донбасс
В немецком министерстве считают, что РФ попытается полностью захватить Донбасс
Фото: EPA

В минобороны Германии не исключают, что РФ начнет новое наступление в апреле 2023 года. Об этом в закрытой ленте сообщила газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на анализ ведомства, материал в открытом доступе опубликовало издание Kreiszeitung.

В немецком ведомстве описали два вероятных сценария нового наступления России. Оба предусматривают вовлечение Беларуси.

Согласно первому сценарию, наступление ожидается в апреле 2023 года. Российские войска пойдут со стороны Донбасса, а белорусская армия будет использована как угроза и отвлекающий фактор. В прогнозе говорится, что "если белорусские военные появятся на общей с Украиной границе, то украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера".

Впрочем, согласно этому сценарию, непосредственно в войну Беларусь, скорее всего, не будет вмешиваться. Целью такого варианта российского наступления эксперты называют установление полного контроля над Донбассом.

Второй сценарий описывает полноценное вовлечение армии Беларуси в войну. Согласно ему, Беларусь пойдет в сторону Киева, а российские солдаты наступят на Донбасс. В прогнозе подчеркивает: если российской армии удастся продвинуться на запад Украины, то войска могут перекрыть западные поставки и вынудить украинское правительство сдаться.

Однако такая стратегия потребовала бы всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже была значительно ослаблена и нуждается в дополнительных солдатах.

Контекст:

Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат.

О вероятности нового похода оккупантов на Киев в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря, заявил и министр обороны Украины Алексей Резников.

16 декабря американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев". В ISW тем не менее допускают, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о возобновлении зимой широкомасштабного наступления российских войск.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 17 декабря, что по состоянию на данный момент РФ не готова к новому наступлению.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Беларусь, армия, Донбасс, военные, мобилизация, вторжение, наступление, война России против Украины, войска, россияне
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