В минобороны Германии считают, что РФ может начать новое наступление в апреле 2023 года и при участии Беларуси – СМИ

В немецком ведомстве описали два вероятных сценария нового наступления России. Оба предусматривают вовлечение Беларуси.
Согласно первому сценарию, наступление ожидается в апреле 2023 года. Российские войска пойдут со стороны Донбасса, а белорусская армия будет использована как угроза и отвлекающий фактор. В прогнозе говорится, что "если белорусские военные появятся на общей с Украиной границе, то украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера".
Впрочем, согласно этому сценарию, непосредственно в войну Беларусь, скорее всего, не будет вмешиваться. Целью такого варианта российского наступления эксперты называют установление полного контроля над Донбассом.
Второй сценарий описывает полноценное вовлечение армии Беларуси в войну. Согласно ему, Беларусь пойдет в сторону Киева, а российские солдаты наступят на Донбасс. В прогнозе подчеркивает: если российской армии удастся продвинуться на запад Украины, то войска могут перекрыть западные поставки и вынудить украинское правительство сдаться.
Однако такая стратегия потребовала бы всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже была значительно ослаблена и нуждается в дополнительных солдатах.
Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат.
О вероятности нового похода оккупантов на Киев в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря, заявил и министр обороны Украины Алексей Резников.
16 декабря американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе предположил, что РФ "крайне маловероятно достигнет успеха, если начнет новое наступление на Киев". В ISW тем не менее допускают, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о возобновлении зимой широкомасштабного наступления российских войск.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 17 декабря, что по состоянию на данный момент РФ не готова к новому наступлению.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.