"Россиян готовят к следующей волне мобилизации". В сети обсуждают призыв Telegram-канала "Солдатские вдовы России" закрыть границы для мужчин

"Сегодня против России объединилось все мировое зло, весь западный мир ополчился против нас. Или мы, или они – здесь не найти иного выбора. И мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина разрешить армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах", – говорится в сообщении Telegram-канала.

В России десятки миллионов мужчин призывного возраста, которые бесполезны, "сидя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования", сказано в заявлении.

Мобилизация – это то, что даст им возможность спастись, пишут авторы текста.

"Мы просим нашего президента, нашего верховного главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России. И мы имеем на это полное моральное право: наши мужья погибли, защищая и этих мужчин, но кто будет защищать нас, если они побегут?" – добавляют инициаторы обращения.

На момент публикации новости сообщение собрало десятки тысяч дизлайков.

Скриншот: Солдатские вдовы России / Telegram

Российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина, считает, что попытка таким образом обосновать новую волну мобилизации может стать для президента РФ рискованным шагом.

"Как мы знаем, первую волну мобилизации Путин провел "по просьбе Минобороны и Генерального штаба". Вторую он может организовать по требованию возникшего из ниоткуда проекта под пафосным названием "Солдатские вдовы России". "Вдовы" только что обратились к нему с соответствующим воззванием. На самом деле это рискованный шаг. Недоброжелатели могут сказать, что президент России боится делать непопулярные шаги от своего имени и поэтому прячется за женские юбки", – написал он в Telegram.

Cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также считает этот пост подготовкой к продолжению мобилизации.

"Россиян готовят к следующей волне мобилизации Так в соцсетях появляются некие организации, которые открыто призывают Кремль и Путина объявлять могилизацию. Одной из таких является канал "Солдатские вдовы России, – заявил он. – Правда, этот пост собрал уже тысячи дизлайков. "Я сама вдова российского военного и здесь не все так однозначно" – как говорится".

Экс-нардеп Борислав Береза оценил такой подход российской власти к обоснованию своих шагов как примитивный и тупой.

"В Кремле пошли по старому пути, когда свои идеи маскируют под "просьбы трудящихся". Так в советское время маскировали непопулярные решения. Мол не власть этого хочет, а народ у власти требует. Теперь "народ" требует массовую мобилизацию. Тупо и примитивно, но процесс пошел", – считает политик.