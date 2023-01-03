ГОРДОН
 
 
МИР

"Россиян готовят к следующей волне мобилизации". В сети обсуждают призыв Telegram-канала "Солдатские вдовы России" закрыть границы для мужчин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В стране десятки миллионов мужчин, которые "бесполезны, сидя дома", пишут авторы канала
В стране десятки миллионов мужчин, которые "бесполезны, сидя дома", пишут авторы канала
Фото: ЕРА

3 января Telegram-канал "Солдатские вдовы России" опубликовал призыв к президенту России Владимиру Путину запретить выезд из РФ для мужчин и объявить масштабную мобилизацию. На канал на момент публикации новости подписаны около 7 тысяч человек. Среди некоммерческих организаций России, как показывает поиск на информационном портале минюста РФ, такой организации как "Солдатские вдовы России" нет.

"Сегодня против России объединилось все мировое зло, весь западный мир ополчился против нас. Или мы, или они – здесь не найти иного выбора. И мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина разрешить армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших границах", – говорится в сообщении Telegram-канала.

В России десятки миллионов мужчин призывного возраста, которые бесполезны, "сидя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования", сказано в заявлении.

Мобилизация – это то, что даст им возможность спастись, пишут авторы текста.

"Мы просим нашего президента, нашего верховного главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста за пределы России. И мы имеем на это полное моральное право: наши мужья погибли, защищая и этих мужчин, но кто будет защищать нас, если они побегут?" – добавляют инициаторы обращения.

На момент публикации новости сообщение собрало десятки тысяч дизлайков.

Скриншот: Солдатские вдовы России / Telegram
Скриншот: Солдатские вдовы России / Telegram

Российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина, считает, что попытка таким образом обосновать новую волну мобилизации может стать для президента РФ рискованным шагом.

"Как мы знаем, первую волну мобилизации Путин провел "по просьбе Минобороны и Генерального штаба". Вторую он может организовать по требованию возникшего из ниоткуда проекта под пафосным названием "Солдатские вдовы России". "Вдовы" только что обратились к нему с соответствующим воззванием. На самом деле это рискованный шаг. Недоброжелатели могут сказать, что президент России боится делать непопулярные шаги от своего имени и поэтому прячется за женские юбки", – написал он в Telegram.

Cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также считает этот пост подготовкой к продолжению мобилизации.

"Россиян готовят к следующей волне мобилизации Так в соцсетях появляются некие организации, которые открыто призывают Кремль и Путина объявлять могилизацию. Одной из таких является канал "Солдатские вдовы России, – заявил он. – Правда, этот пост собрал уже тысячи дизлайков. "Я сама вдова российского военного и здесь не все так однозначно" – как говорится".

Экс-нардеп Борислав Береза оценил такой подход российской власти к обоснованию своих шагов как примитивный и тупой. 

"В Кремле пошли по старому пути, когда свои идеи маскируют под "просьбы трудящихся". Так в советское время маскировали непопулярные решения. Мол не власть этого хочет, а народ у власти требует. Теперь "народ" требует массовую мобилизацию. Тупо и примитивно, но процесс пошел", – считает политик.

Контекст:

21 сентября президент Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам Путина, только 77 тыс. несут службу на передовой.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации.

С начала войны потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, около 107 440 военных убитыми. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

Теги: Владимир Путин, мобилизация, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное начали ухаживать старые знакомые
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые
"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно". Мишина восхитила поклонников новой фотосессией
"Почему самые желанные женщины страны не замужем? Это странно". Мишина восхитила поклонников новой фотосессией
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года Черный Водяной Кролик
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (224004)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (73422)
3
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (72840)
4
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (60806)
5
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (35013)
6
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (34022)
7
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (29922)
8
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (25504)
 
 
 
 