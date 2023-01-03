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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нынешние хозяева РФ бросят все, что у них осталось, чтобы по крайней мере отложить их поражение. Должны сорвать этот российский сценарий

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Террористы должны проиграть, отметил Зеленский
Террористы должны проиграть, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел четыре телефонных разговора с премьер-министрами Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Канады – Марком Рютте, Риши Сунаком, Йонасом Гар Стере и Джастином Трюдо.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Мы начали этот год сразу с того, что наиболее необходимо Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами должны усилить нашу оборону, – сказал глава государства. – Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и, по крайней мере, отложить их поражение. Должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть".

Зеленский отметил, что "любая попытка нового наступления должна провалиться".

"Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают", – добавил президент.

По словам Зеленского, Россия "мобилизует тех, кого хочет бросить умирать", а Украина – "цивилизованный мир, ради жизни".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1856478698039494/

Накануне, 2 января, Зеленский призвал максимально повысить для России цену новой мобилизации и войны в целом.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

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