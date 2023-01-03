Зеленский: Нынешние хозяева РФ бросят все, что у них осталось, чтобы по крайней мере отложить их поражение. Должны сорвать этот российский сценарий

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Мы начали этот год сразу с того, что наиболее необходимо Украине именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами должны усилить нашу оборону, – сказал глава государства. – Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и, по крайней мере, отложить их поражение. Должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть".

Зеленский отметил, что "любая попытка нового наступления должна провалиться".

"Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают", – добавил президент.

По словам Зеленского, Россия "мобилизует тех, кого хочет бросить умирать", а Украина – "цивилизованный мир, ради жизни".

Накануне, 2 января, Зеленский призвал максимально повысить для России цену новой мобилизации и войны в целом.