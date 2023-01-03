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ПОЛИТИКА

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины

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Рютте и Зеленский провели разговор 3 января
Рютте и Зеленский провели разговор 3 января
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне" (контактная группа по вопросам обороны Украины. – "ГОРДОН")", – написал президент.

Рютте в Twitter отметил, что Украина уже почти год сопротивляется варварскому вторжению России.

"Предстоящие месяцы имеют решающее значение. Я только что говорил с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну", – заявил политик.

Контекст:

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €350 млн, сообщал NU.nl.

11 ноября 2022 года стало известно, что Нидерланды предоставят Украине дополнительные €110 млн, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения.

Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Нидерланды, военная помощь, Марк Рютте, Владимир Зеленский, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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