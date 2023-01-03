Зеленский обсудил с премьером Нидерландов ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины

"Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне" (контактная группа по вопросам обороны Украины. – "ГОРДОН")", – написал президент.

Рютте в Twitter отметил, что Украина уже почти год сопротивляется варварскому вторжению России.

"Предстоящие месяцы имеют решающее значение. Я только что говорил с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну", – заявил политик.

* : Ukraine has held its own against Russia’s barbaric invasion for almost a year now. The months ahead are crucial. I just spoke to President @ZelenskyyUa and assured him that the Netherlands will do everything it can to help * not only defend itself, but also win the war. — Mark Rutte (@MinPres) January 3, 2023