Нидерландская следственная группа собрала в Украине доказательства военных преступлений

Следующий визит команды из Нидерландов в Украину запланирован на весну 2023 года Фото: defensie.nl

В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.

"Команда выполняла свою работу в тяжелых условиях. Среди прочего они собрали улики, поговорили со свидетелями и провели анализ ДНК", – говорится в сообщении.

Следующий визит экспертов в Украину запланирован на весну 2023 года.