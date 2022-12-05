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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерландская следственная группа собрала в Украине доказательства военных преступлений

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Следующий визит команды из Нидерландов в Украину запланирован на весну 2023 года
Следующий визит команды из Нидерландов в Украину запланирован на весну 2023 года
Фото: defensie.nl

Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек завершила в Украине сбор доказательств военных преступлений. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба министерства обороны Нидерландов.

В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.

"Команда выполняла свою работу в тяжелых условиях. Среди прочего они собрали улики, поговорили со свидетелями и провели анализ ДНК", – говорится в сообщении. 

Следующий визит экспертов в Украину запланирован на весну 2023 года. 

Контекст:

Это уже второй раз команда из Нидерландов работала в Украине, отметили в министерстве. Она также проводила расследование в Украине в мае этого года. Эксперты проводят расследование под эгидой Международного уголовного суда по просьбе Украины. 

По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Он должен дополнить деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

2 декабря в Гааге (Нидерланды) прошло первое координационное совещание прокуроров из 20 стран, расследующих военные преступления РФ. 

Теги: Украина, Нидерланды, военные, расследование, преступление, военное преступление
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