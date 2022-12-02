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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский генпрокурор обсудил в Гааге с коллегами из 20 стран расследование преступлений РФ

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Мероприятие организовал Евроюст
Мероприятие организовал Евроюст
Фото: EPA

В Гааге прошло первое координационное совещание прокуроров из 20 стран, расследующих военные преступления РФ, обсуждалось создание временного офиса прокурора, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии.

Об этом сообщил 2 декабря Офис генпрокурора Украины.

"Находясь с официальным визитом в Гааге, генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в первом координационном совещании прокуроров из 20 стран, расследующих военные преступления РФ. Мероприятие организовано Евроюстом", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи прокуроры обсудили усиление сотрудничества, пути обмена доказательствами и информацией, а также инициативу создания временного офиса прокурора, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии.

"Сегодня встретились верные друзья и партнеры Украины, полные решимости привлечь агрессора к ответственности... Совместными усилиями, собирая доказательства, документируя преступления террористов и поддерживая диалог на всех международных платформах, мы каждый день как в национальных судах, так и на международном уровне делаем все возможное для обеспечения неотвратимости наказания для каждого, кто совершил военное преступление на нашей родной земле", – заявил Костин.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

В связи с этим украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объясняли в ОП.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Он должен дополнить деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

29 ноября министры юстиции стран "Большой семерки" подписали совместную декларацию с обещанием помочь пострадавшим от преступлений, совершенных в ходе войны РФ против Украины. На встрече были достигнуты договоренности "о конкретных мерах для лучшей координации расследований", сообщал глава минюста Германии Марко Бушман.

Теги: расследование, российская агрессия, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, военное преступление
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