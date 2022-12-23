Зеленский и премьер Нидерландов провели телефонный разговор. В 2023 году Украина получит поддержку в €2,5 млрд

По его словам, пока РФ продолжает войну против Украины, Нидерланды будут содействовать Украине в военной, гуманитарной и дипломатической сфере.

"В 2023 году мы выделяем на это €2,5 млрд. Украина может положиться на Нидерланды. Мы только что подтвердили это в нашем разговоре с Владимиром Зеленским", – написал Рютте.

* : As long as Russia continues its war against Ukraine, NL will provide assistance to Ukraine. Military, humanitarian and diplomatic. We’re allocating €2.5 bn for this in 2023. Ukraine can rely on the Netherlands. We just confirmed this in our conversation with @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/VdzMKCqkWR — Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2022

Зеленский позже в Telegram подтвердил состоявшийся разговор и поблагодарил Нидерланды за постоянную помощь.

"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры", – написал он.