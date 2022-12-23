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Зеленский и премьер Нидерландов провели телефонный разговор. В 2023 году Украина получит поддержку в €2,5 млрд

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23 декабря Рютте поговорил по телефону с Зеленским
23 декабря Рютте поговорил по телефону с Зеленским
Фото: Mark Rutte / Twitter

Нидерланды утвердили объем разных видов помощи Украине в противостоянии российской агрессии. Об этом премьер-министр Марк Рютте написал 23 декабря в Twitter после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, пока РФ продолжает войну против Украины, Нидерланды будут содействовать Украине в военной, гуманитарной и дипломатической сфере.

"В 2023 году мы выделяем на это €2,5 млрд. Украина может положиться на Нидерланды. Мы только что подтвердили это в нашем разговоре с Владимиром Зеленским", – написал Рютте.

Зеленский позже в Telegram подтвердил состоявшийся разговор и поблагодарил Нидерланды за постоянную помощь.

"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры", – написал он.

Контекст:

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €350 млн, сообщал NU.nl.

11 ноября стало известно, что Нидерланды предоставят Украине дополнительные €110 млн, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения.

Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.

Теги: Украина, Нидерланды, военная помощь, Марк Рютте, Владимир Зеленский, финансовая помощь, российская агрессия
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