Зеленский и премьер Нидерландов провели телефонный разговор. В 2023 году Украина получит поддержку в €2,5 млрд

По его словам, пока РФ продолжает войну против Украины, Нидерланды будут содействовать Украине в военной, гуманитарной и дипломатической сфере.
"В 2023 году мы выделяем на это €2,5 млрд. Украина может положиться на Нидерланды. Мы только что подтвердили это в нашем разговоре с Владимиром Зеленским", – написал Рютте.
* : As long as Russia continues its war against Ukraine, NL will provide assistance to Ukraine. Military, humanitarian and diplomatic. We’re allocating €2.5 bn for this in 2023. Ukraine can rely on the Netherlands. We just confirmed this in our conversation with @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/VdzMKCqkWR— Mark Rutte (@MinPres) December 23, 2022
Зеленский позже в Telegram подтвердил состоявшийся разговор и поблагодарил Нидерланды за постоянную помощь.
"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры", – написал он.
Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €350 млн, сообщал NU.nl.
11 ноября стало известно, что Нидерланды предоставят Украине дополнительные €110 млн, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения.
Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.