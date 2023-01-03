"Имеем конкретные решения". Зеленский и Сунак в ходе разговора согласовали усилия для приближения победы в 2023 году

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Имеем для этого конкретные решения", – написал президент.
Обговорив подальшу оборонну співпрацю з Прем’єр-міністром * @RishiSunak. Погодилися активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Маємо для цього конкретні рішення.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2023
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
Последний разговор Зеленского и Сунака состоялся 9 декабря. Премьер Великобритании анонсировал поставки военной помощи в Украину. Зеленский отметил, что в беседе с Сунаком обсудил реализацию украинской формулы мира.