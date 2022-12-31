Сунак в новогоднем обращении обещал продолжить поддерживать Украину

Сунак заявил, что Великобритания будет "защищать свободу и демократию везде, где они под угрозой" Фото: EPA

Он отметил, что 2022 год был суровым – едва мир начал восстанавливаться после глобальной пандемии, как Россия начала "варварское и незаконное" вторжение в Украину, которое повлекло значительное экономическое воздействие на весь мир.

Сунак отметил, что у Великобритании "нет иммунитета" к этому воздействию и многие британцы ощутили его на себе. По его словам, из-за этого его правительству пришлось принимать "сложные, но справедливые решения".

"Я не собираюсь притворяться, что все наши проблемы уйдут в новом году, но 2023-й даст Великобритании возможность показать себя в наилучшем свете на мировой арене", – заявил премьер.

Он пообещал что его страна продолжит выступать вместе с Украиной "против жестокости [президента РФ Владимира] Путина, защищать свободу и демократию везде, где они под угрозой".

Политик также пообещал, что, несмотря на то, что в 2023 году будут вызовы и испытания, его правительство будет ставить приоритеты британцев на первое место.

2023 will have its challenges, but the government I lead will always put your priorities first.



My New Year message * pic.twitter.com/KatjfHHjty — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 31, 2022

Поддерживать Украину в новом году пообещали также канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.