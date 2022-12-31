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Сунак в новогоднем обращении обещал продолжить поддерживать Украину

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Сунак заявил, что Великобритания будет "защищать свободу и демократию везде, где они под угрозой"
Сунак заявил, что Великобритания будет "защищать свободу и демократию везде, где они под угрозой"
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину. Об этом он сказал в новогоднем обращении, опубликованном в его Twitter.

Он отметил, что 2022 год был суровым – едва мир начал восстанавливаться после глобальной пандемии, как Россия начала "варварское и незаконное" вторжение в Украину, которое повлекло значительное экономическое воздействие на весь мир.

Сунак отметил, что у Великобритании "нет иммунитета" к этому воздействию и многие британцы ощутили его на себе. По его словам, из-за этого его правительству пришлось принимать "сложные, но справедливые решения".

"Я не собираюсь притворяться, что все наши проблемы уйдут в новом году, но 2023-й даст Великобритании возможность показать себя в наилучшем свете на мировой арене",  заявил премьер.

Он пообещал что его страна продолжит выступать вместе с Украиной "против жестокости [президента РФ Владимира] Путина, защищать свободу и демократию везде, где они под угрозой".

Политик также пообещал, что, несмотря на то, что в 2023 году будут вызовы и испытания, его правительство будет ставить приоритеты британцев на первое место.

Поддерживать Украину в новом году пообещали также канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Теги: Россия, Великобритания, экономика, помощь, война России против Украины, Риши Сунак
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