  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео

Обращение короля было записано в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронены его родители – королева Елизавета II и принц Филипп.
Король Великобритании посвятил большую часть своей речи покойной матери, а также поделился болью потери близких.
"Рождество – особенно тяжелое время для всех, кто потерял близких. Мы чувствуем их отсутствие в каждый знаковый период времени и вспоминаем их в каждой заветной традиции", – сказал Чарльз III. – Во всеми любимой песне "О маленький городок Вифлеем" мы поем о том, как "на твоих темных улицах сияет вечный свет". Вера моей матери в силу этого света была неотъемлемой частью ее веры в Бога, а также ее веры в людей, и я разделяю ее всем своим сердцем. Касаться с добротой и состраданием жизни других и излучать свет в окружающий их мир. В этом суть нашего сообщества и сама основа нашего общества".
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.