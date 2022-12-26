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26 декабря, 2022
 
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Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео

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Чарльз III: Рождество особенно тяжелое время для всех, кто потерял близких
Чарльз III: Рождество – особенно тяжелое время для всех, кто потерял близких
Фото: The Royal Family / Facebook

Король Великобритании Чарльз III записал первое в своем новом статусе рождественское обращение к нации. Ролик опубликован 25 декабря на странице Букингемского дворца в YouTube

Обращение короля было записано в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронены его родители – королева Елизавета II и принц Филипп. 

Король Великобритании посвятил большую часть своей речи покойной матери, а также поделился болью потери близких.

"Рождество  особенно тяжелое время для всех, кто потерял близких. Мы чувствуем их отсутствие в каждый знаковый период времени и вспоминаем их в каждой заветной традиции", – сказал Чарльз III. – Во всеми любимой песне "О маленький городок Вифлеем" мы поем о том, как "на твоих темных улицах сияет вечный свет". Вера моей матери в силу этого света была неотъемлемой частью ее веры в Бога, а также ее веры в людей, и я разделяю ее всем своим сердцем. Касаться с добротой и состраданием жизни других и излучать свет в окружающий их мир. В этом суть нашего сообщества и сама основа нашего общества".

ВИДЕО
Видео: The Royal Family / YouTube
Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.

Теги: Рождество, Великобритания, королева Елизавета II, похороны, принц Филипп, родители
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