  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео

Чарльз III: Рождество – особенно тяжелое время для всех, кто потерял близких Фото: The Royal Family / Facebook

Обращение короля было записано в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронены его родители – королева Елизавета II и принц Филипп.

Король Великобритании посвятил большую часть своей речи покойной матери, а также поделился болью потери близких.

"Рождество – особенно тяжелое время для всех, кто потерял близких. Мы чувствуем их отсутствие в каждый знаковый период времени и вспоминаем их в каждой заветной традиции", – сказал Чарльз III. – Во всеми любимой песне "О маленький городок Вифлеем" мы поем о том, как "на твоих темных улицах сияет вечный свет". Вера моей матери в силу этого света была неотъемлемой частью ее веры в Бога, а также ее веры в людей, и я разделяю ее всем своим сердцем. Касаться с добротой и состраданием жизни других и излучать свет в окружающий их мир. В этом суть нашего сообщества и сама основа нашего общества".

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Видео: The Royal Family / YouTube