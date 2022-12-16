Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года Фото: The Royal Family / Facebook

Участие в мероприятии приняли король Великобритании Чарльз III с женой, принцессой-консортом Камиллой, а также его старший сын принц Уильям с супругой.

Приветствуя людей, которые собрались в Вестминстер-холле, Чарльз III остановился, чтобы поднять с пола трость, которая принадлежала пожилой женщине. Соответствующее видео опубликовано 15 декабря в Instagram американского шоу Good Morning America, которое выходит на канале ABC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Good Morning America (@goodmorningamerica)