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16 декабря, 2022
 
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Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео

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Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года
Фото: The Royal Family / Facebook

15 декабря в Вестминстерском аббатстве состоялось богослужение в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщается на странице Букингемского дворца в Facebook.

Участие в мероприятии приняли король Великобритании Чарльз III с женой, принцессой-консортом Камиллой, а также его старший сын принц Уильям с супругой.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid0erxJcSyg2eLcAazu7MpUSxzAm881W1UiCtZ5QhQvc3rvxPGytJs8YVAqHD2cisUpl

Приветствуя людей, которые собрались в Вестминстер-холле, Чарльз III остановился, чтобы поднять с пола трость, которая принадлежала пожилой женщине. Соответствующее видео опубликовано 15 декабря в Instagram американского шоу Good Morning America, которое выходит на канале ABC.

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.

Теги: Великобритания, король Чарльз III, принц Уильям
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