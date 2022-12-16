Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео

Участие в мероприятии приняли король Великобритании Чарльз III с женой, принцессой-консортом Камиллой, а также его старший сын принц Уильям с супругой.
Приветствуя людей, которые собрались в Вестминстер-холле, Чарльз III остановился, чтобы поднять с пола трость, которая принадлежала пожилой женщине. Соответствующее видео опубликовано 15 декабря в Instagram американского шоу Good Morning America, которое выходит на канале ABC.
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Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.