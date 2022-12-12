Букингемский дворец презентовал рождественскую открытку с изображением Чарльза III и его жены

Отмечается, что снимок супругов был сделан осенью 2022 года фотографом Самиром Хусейном.

Контекст:

Королева-консорт Камилла – вторая жена принца Чарльза. Они поженились в 2005 году.

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.