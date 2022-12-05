Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ

Корона Святого Эдуарда, историческая центральная часть драгоценностей короны, была удалена из лондонского Тауэра, чтобы можно было начать работы по модификации перед коронацией в субботу, 6 мая 2023 года.

По традиции король будет коронован короной Святого Эдуарда во время церемонии в Вестминстерском аббатстве. Король также будет носить императорскую государственную корону во время службы.

Корона Святого Эдуарда – реликвия, которая использовалась в момент коронации и которую носила британская королева Елизавета II во время ее коронации в 1953 году. Она была создана для Чарльза II в 1661 году как замена средневековой короны.

Считается, что корона британских монархов происходит от святого XI века Эдуарда Исповедника, последнего англосаксонского короля Англии.

Корона, которую модифицируют для Чарльза ІІІ, была заказана у королевского ювелира Роберта Винера в 1661 году. Она повторяет средневековый оригинал, имея четыре креста-патте, четыре геральдические лилии и две арки. Корона состоит из цельной золотой оправы с рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами. Она имеет бархатную шапку с горностаевой тесьмой.

Фото короны разместили 4 декабря на странице королевской семьи в Facebook.