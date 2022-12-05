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05 декабря, 2022
 
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Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ

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Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года
Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года
Фото: The Royal Family / Facebook

Корону Святого Эдуарда забрали из лондонского Тауэра, чтобы подготовить к коронации Чарльза ІІІ. Об этом 4 декабря сообщили на сайте королевской семьи.

Корона Святого Эдуарда, историческая центральная часть драгоценностей короны, была удалена из лондонского Тауэра, чтобы можно было начать работы по модификации перед коронацией в субботу, 6 мая 2023 года.

По традиции король будет коронован короной Святого Эдуарда во время церемонии в Вестминстерском аббатстве. Король также будет носить императорскую государственную корону во время службы.

Корона Святого Эдуарда – реликвия, которая использовалась в момент коронации и которую носила британская королева Елизавета II во время ее коронации в 1953 году. Она была создана для Чарльза II в 1661 году как замена средневековой короны.

Считается, что корона британских монархов происходит от святого XI века Эдуарда Исповедника, последнего англосаксонского короля Англии.

Корона, которую модифицируют для Чарльза ІІІ, была заказана у королевского ювелира Роберта Винера в 1661 году. Она повторяет средневековый оригинал, имея четыре креста-патте, четыре геральдические лилии и две арки. Корона состоит из цельной золотой оправы с рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами. Она имеет бархатную шапку с горностаевой тесьмой.

Фото короны разместили 4 декабря на странице королевской семьи в Facebook.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid02pDwUMbfYhPXzEomCAk3QhfwFhtmezMokEqgo8tDCvng2QDBdg2SxZwXbWeDEfh1Zl

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.

Теги: Великобритания, Англия, золото, королева Елизавета II, король Чарльз III, драгоценности, король, фото, традиции, церемония, корона
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