Автор новой биографии Елизаветы II назвал в книге причину ее смерти

Друг принца Филиппа Джайлс Брандрет в своей книге заявил, что на самом деле она скончалась от редкой формы рака костного мозга.
"Я слышал, что у королевы была форма миеломы (рака костного мозга), что могло бы объяснить ее усталость, потерю веса и все эти проблемы с передвижением, о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того ее жизни", – написал он.
Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы. В настоящее время нет известного лекарства, но лечение, включая лекарства, помогающие регулировать иммунную систему, и лекарства, помогающие предотвратить ослабление костей, может уменьшить тяжесть его симптомов и увеличить выживаемость пациента на месяцы или два-три года, объясняет издание.
В книге утверждается, что королева страдала от периодов упадка сил. Автор биографии пишет, что, когда королева чувствовала себя слабее, она проводила время за просмотром драмы BBC "По долгу службы".
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок.
В официально обнародованном свидетельстве говорится, что Елизавета II умерла "в силу естественных причин".