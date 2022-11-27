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Автор новой биографии Елизаветы II назвал в книге причину ее смерти

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Автор новой книги утверждает, что британская королева болела раком
Автор новой книги утверждает, что британская королева болела раком
Фото: EPA

Согласно новой биографии "Елизавета: интимный портрет", которая еще не опубликована, королева Елизавета II боролась с серьезной болезнью в последние несколько месяцев перед смертью. Об этом сообщает The Independent 27 ноября.

Друг принца Филиппа Джайлс Брандрет в своей книге заявил, что на самом деле она скончалась от редкой формы рака костного мозга.

"Я слышал, что у королевы была форма миеломы (рака костного мозга), что могло бы объяснить ее усталость, потерю веса и все эти проблемы с передвижением, о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того ее жизни", – написал он.

Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы. В настоящее время нет известного лекарства, но лечение, включая лекарства, помогающие регулировать иммунную систему, и лекарства, помогающие предотвратить ослабление костей, может уменьшить тяжесть его симптомов и увеличить выживаемость пациента на месяцы или два-три года, объясняет издание.

В книге утверждается, что королева страдала от периодов упадка сил. Автор биографии пишет, что, когда королева чувствовала себя слабее, она проводила время за просмотром драмы BBC "По долгу службы".

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялась торжественная панихида по королеве. После панихиды гроб с телом королевы на лафете отвезли к Веллингтонской арке, где переместили в катафалк и отправили в Виндзорский замок.

В официально обнародованном свидетельстве говорится, что Елизавета II умерла "в силу естественных причин".

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II, рак, болезнь
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