Автор новой биографии Елизаветы II назвал в книге причину ее смерти

Друг принца Филиппа Джайлс Брандрет в своей книге заявил, что на самом деле она скончалась от редкой формы рака костного мозга.

"Я слышал, что у королевы была форма миеломы (рака костного мозга), что могло бы объяснить ее усталость, потерю веса и все эти проблемы с передвижением, о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того ее жизни", – написал он.

Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы. В настоящее время нет известного лекарства, но лечение, включая лекарства, помогающие регулировать иммунную систему, и лекарства, помогающие предотвратить ослабление костей, может уменьшить тяжесть его симптомов и увеличить выживаемость пациента на месяцы или два-три года, объясняет издание.

В книге утверждается, что королева страдала от периодов упадка сил. Автор биографии пишет, что, когда королева чувствовала себя слабее, она проводила время за просмотром драмы BBC "По долгу службы".