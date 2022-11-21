Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror

Джеффри Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю, с которым до этого дружил. Об этом заявил техасский миллионер Джон Брайан.
"Эпштейн заставлял богатых людей платить, чтобы избежать скандала. Таким образом он заработал сотни миллионов долларов. Он пытался заманить Эндрю в свою паутину, но его конечной целью была королева. Я считаю, что Эндрю невиновен. Если бы он был вовлечен в "оргии", как утверждалось, то Эпштейн использовал бы это, чтобы подкупить королеву, чтобы она выплатила миллионы. Но Эндрю так и не дал ему такой возможности", – цитирует миллионера издание.
Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком королевы Великобритании Елизаветы II.
В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.
Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.
В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна.
Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней.
10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.