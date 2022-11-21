Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror

Джеффри Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю, с которым до этого дружил. Об этом заявил техасский миллионер Джон Брайан.

"Эпштейн заставлял богатых людей платить, чтобы избежать скандала. Таким образом он заработал сотни миллионов долларов. Он пытался заманить Эндрю в свою паутину, но его конечной целью была королева. Я считаю, что Эндрю невиновен. Если бы он был вовлечен в "оргии", как утверждалось, то Эпштейн использовал бы это, чтобы подкупить королеву, чтобы она выплатила миллионы. Но Эндрю так и не дал ему такой возможности", – цитирует миллионера издание.