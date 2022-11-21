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21 ноября, 2022
 
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Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror

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Елизавета II отстранила младшего сына принца Эндрю от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за секс-скандала в ноябре 2019-го
Елизавета II отстранила младшего сына принца Эндрю от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за секс-скандала в ноябре 2019-го
Фото: depositphotos.com

Миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю. Об этом заявил техасский миллионер и финансист Джон Брайан. Его слова 20 ноября процитировало издание Mirror.

Джеффри Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю, с которым до этого дружил. Об этом заявил техасский миллионер Джон Брайан.

"Эпштейн заставлял богатых людей платить, чтобы избежать скандала. Таким образом он заработал сотни миллионов долларов. Он пытался заманить Эндрю в свою паутину, но его конечной целью была королева. Я считаю, что Эндрю невиновен. Если бы он был вовлечен в "оргии", как утверждалось, то Эпштейн использовал бы это, чтобы подкупить королеву, чтобы она выплатила миллионы. Но Эндрю так и не дал ему такой возможности", – цитирует миллионера издание.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна.

Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

Теги: Великобритания, секс-скандал, королева Елизавета II, принц Эндрю, Джеффри Эпштейн
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