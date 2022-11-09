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09 ноября, 2022
 
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"Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео

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Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года
Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года
Фото: The Royal Family / Facebook

Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами, когда он вышел на прогулку в городе Йорк со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Соответствующее видео опубликовал 9 ноября на своем YouTube-канале таблоид The Sun.

В публикации на сайте издания The Sun отмечается, что король "едва вздрогнул", когда несколько яиц пролетело мимо него, а одно упало рядом. 

Сообщается, что полиция задержала мужчину, который бросил яйца в короля Великобритании. О причинах его поступка не сообщается. 

ВИДЕО
Видео: The Sun / YouTube
Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.

Теги: Великобритания, король Чарльз III, скандал
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