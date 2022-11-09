  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео

В публикации на сайте издания The Sun отмечается, что король "едва вздрогнул", когда несколько яиц пролетело мимо него, а одно упало рядом.

Сообщается, что полиция задержала мужчину, который бросил яйца в короля Великобритании. О причинах его поступка не сообщается.

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Видео: The Sun / YouTube