  "Едва вздрогнул". Короля Великобритании Чарльза III забросали яйцами. Видео

В публикации на сайте издания The Sun отмечается, что король "едва вздрогнул", когда несколько яиц пролетело мимо него, а одно упало рядом.
Сообщается, что полиция задержала мужчину, который бросил яйца в короля Великобритании. О причинах его поступка не сообщается.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.