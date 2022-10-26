Экоактивисты испачкали тортом восковую фигуру Чарльза III в знак протеста

"Мы здесь, потому что мы стремимся защитить эту землю, которая является домом для всех нас", – заявили активисты на камеру.
Они выдвинули требование к правительству Великобритании приостановить выдачу всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.
* Statement read at caking of the King:— Just Stop Oil * (@JustStop_Oil) October 24, 2022
“We are here because we seek to protect our freedoms and rights, because we seek to protect this green and pleasant land which is the inheritance of us all. Last year, at COP 26 in Glasgow, Queen Elizabeth said…https://t.co/3HcoR1u37z pic.twitter.com/3iXWSo81NI
Участники движения Just Stop Oil, которое было создано в феврале 2022 года, выступают за немедленное прекращение правительством Великобритании выдачи новых лицензий на разработку и добычу нефти и газа.
14 октября активисты Just Stop Oil облили супом Heinz картину Ван Гога "Подсолнухи" (1888), представленную в Национальной галерее в Лондоне.