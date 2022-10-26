Экоактивисты испачкали тортом восковую фигуру Чарльза III в знак протеста

"Мы здесь, потому что мы стремимся защитить эту землю, которая является домом для всех нас", – заявили активисты на камеру.

Они выдвинули требование к правительству Великобритании приостановить выдачу всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.

* Statement read at caking of the King:



“We are here because we seek to protect our freedoms and rights, because we seek to protect this green and pleasant land which is the inheritance of us all. Last year, at COP 26 in Glasgow, Queen Elizabeth said…https://t.co/3HcoR1u37z pic.twitter.com/3iXWSo81NI — Just Stop Oil * (@JustStop_Oil) October 24, 2022