"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн

Участницы акции, вылив суп на произведение искусства, приклеили руки к стене.
"Что дороже – искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Стоит ли оно больше, чем справедливость? – обратилась к присутствующим одна из активисток. – Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно для миллионов холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа".
Британский канал Sky News отмечает, что стоимость картины оценивается в $39,7 млн. Участниц акции арестовала полиция. Их обвиняют в незаконном проникновении в помещение и нанесении ущерба.
* JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART *— Just Stop Oil * (@JustStop_Oil) October 14, 2022
???? Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej
Участники движения Just Stop Oil, которое было создано в феврале 2022 года, выступают за немедленное прекращение правительством Великобритании выдачи новых лицензий на разработку и добычу нефти и газа.