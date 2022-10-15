Бульвар Шоубиз
 
15 октября, 2022
 
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"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн

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Экоактивистки из Just Stop Oil, вылив суп на произведение искусства, приклеили руки к стене
Экоактивистки из Just Stop Oil, вылив суп на произведение искусства, приклеили руки к стене
Скриншот: Just Stop Oil / Twutter

Активистки движения Just Stop Oil облили супом Heinz картину Ван Гога "Подсолнухи" (1888), представленную в Национальной галерее в Лондоне. Соответствующий момент был снят на камеру и опубликован 14 октября в Twitter Just Stop Oil.

Участницы акции, вылив суп на произведение искусства, приклеили руки к стене.

"Что дороже – искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Стоит ли оно больше, чем справедливость? – обратилась к присутствующим одна из активисток. – Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно для миллионов холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа".

Британский канал Sky News отмечает, что стоимость картины оценивается в $39,7 млн. Участниц акции арестовала полиция. Их обвиняют в незаконном проникновении в помещение и нанесении ущерба.

Контекст:

Участники движения Just Stop Oil, которое было создано в феврале 2022 года, выступают за немедленное прекращение правительством Великобритании выдачи новых лицензий на разработку и добычу нефти и газа.

Теги: Великобритания, искусство, планета, акции, активист, картины, топливо
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