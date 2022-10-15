"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн

Участницы акции, вылив суп на произведение искусства, приклеили руки к стене.

"Что дороже – искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Стоит ли оно больше, чем справедливость? – обратилась к присутствующим одна из активисток. – Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно для миллионов холодных и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа".

Британский канал Sky News отмечает, что стоимость картины оценивается в $39,7 млн. Участниц акции арестовала полиция. Их обвиняют в незаконном проникновении в помещение и нанесении ущерба.

* JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART *



???? Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej — Just Stop Oil * (@JustStop_Oil) October 14, 2022