В Австралии экоактивисты от имени опоссума подали в суд на лесозаготовительную компанию и выиграли

В 2017 году экоактивисты подали в суд на лесозаготовительную компанию VicForests, заявив, что компания уничтожает среду для существования опоссума Ледбитера. Иск они подали от имени этого животного.

Иск был подан от имени опоссума Ледбитера, находящегося под угрозой вымирания Фото: depositphotos.com

В Австралии экоактивисты выиграли суд против лесозаготовительной компании VicForests. Иск они подали три года назад от имени редкого опоссума, отмечает 1 июня The Conversation.

Судебные разбирательства против VicForests начала в 2017 году организация Friends of the Leadbeater's Possum. Экоактивисты утверждали, что компания уничтожает среду для существования опоссума Ледбитера, который находится под угрозой вымирания.

Федеральный природоохранный закон Австралии предусматривает, что лесозаготовки, изменение климата, пожары больше всего угрожают существованию животных, поэтому обязывает лесозаготовительные компании оценивать негативное влияние своей деятельности на животных.

В то же время по так называемым региональным лесным угодьям лесозаготовительные компании в Австралии освобождаются от федеральных законов об окружающей среде. Таким образом, компании ставят собственные интересы выше интересов вымирающих животных, заявили активисты.

Федеральный суд Австралии установил, что VicForests не проводила комплексное обследование лесов, чтобы понять, как сохранить места обитания животных, находящихся под угрозой исчезновения, что нарушает "Кодекс правил для производства древесины" 2014 года.

Журналисты считают, что этот случай будет иметь серьезные последствия для лесозаготовительных работ, регулируемых региональными лесными соглашениями. Теперь такие работы не могут полагаться на освобождение от федеральных природоохранных законов, если они угрожают вымирающим видам животных