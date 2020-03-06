Эко-дизайнер Стелла Маккартни вывела на подиум животных

Во время модного показа в рамках Парижской недели моды, которая проходила с 25 февраля по 5 марта, британский дизайнер Стелла Маккартни вывела на подиум аниматоров в костюмах животных. Об этом модельер рассказала на своей странице в Twitter, опубликовав 5 марта серию видео и снимков с закулисья шоу.
"Наш показ был демонстрацией моды без жестокости", – написала дизайнер.
Must have missed the memo. Our #StellaWinter20 show was an irreverent demonstration for cruelty-free fashion. #StellaMcCartney #PFW pic.twitter.com/PapM1wANVc— Stella McCartney (@StellaMcCartney) March 5, 2020
Модели, принимающие участие в дефиле, фотографировались с аниматорами, призывая отказаться от использования меха и кожи в гардеробе.
"Лиса ты, если хочешь носить мех", – подписала одну из фотографий Маккартни.
Fox you if you want to wear fur! #StellaWinter20 #PFW pic.twitter.com/VW0mwg8uNM— Stella McCartney (@StellaMcCartney) March 4, 2020
В одном из видео дизайнер показала, как животные-аниматоры готовятся к выходу на подиум.
"Как быстро поправить макияж", – подписала дизайнер видео с коровой.
A quick facial backstage with @TataHarper for #StellaWinter20 pic.twitter.com/csWTtJGn5A— Stella McCartney (@StellaMcCartney) March 6, 2020
Стелла Маккартни придерживается в работе экопринципов, отказавшись от использования кожи, перьев и меха. Продукция Маккартни часто содержит надписи, призывающие соблюдать экопринципы.
Отец дизайнера – участник группы The Beatles сэр Пол Маккартни. Во многих интервью дизайнер подчеркивала, что состоялась бы в карьере вне зависимости от авторитета и славы своего отца.
Парижская неделя моды сезона осень-зима – 2020/2021 завершилась 5 марта.