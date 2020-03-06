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06 марта, 2020
 
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Эко-дизайнер Стелла Маккартни вывела на подиум животных

Британский дизайнер Стелла Маккартни, которая отказалась от использования меха и кожи, пригласила на Парижскую неделю моды аниматоров в костюмах животных.

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Маккартни пропагандирует моду без жестокости
Маккартни пропагандирует моду без жестокости
Фото: ЕРА

Во время модного показа в рамках Парижской недели моды, которая проходила с 25 февраля по 5 марта, британский дизайнер Стелла Маккартни вывела на подиум аниматоров в костюмах животных. Об этом модельер рассказала на своей странице в Twitter, опубликовав 5 марта серию видео и снимков с закулисья шоу.

"Наш показ был демонстрацией моды без жестокости", – написала дизайнер.

Модели, принимающие участие в дефиле, фотографировались с аниматорами, призывая отказаться от использования меха и кожи в гардеробе.

"Лиса ты, если хочешь носить мех", – подписала одну из фотографий Маккартни.

В одном из видео дизайнер показала, как животные-аниматоры готовятся к выходу на подиум.

"Как быстро поправить макияж", – подписала дизайнер видео с коровой.


Стелла Маккартни придерживается в работе экопринципов, отказавшись от использования кожи, перьев и меха. Продукция Маккартни часто содержит надписи, призывающие соблюдать экопринципы.

Отец дизайнера – участник группы The Beatles сэр Пол Маккартни. Во многих интервью дизайнер подчеркивала, что состоялась бы в карьере вне зависимости от авторитета и славы своего отца.

Парижская неделя моды сезона осень-зима – 2020/2021 завершилась 5 марта.

Теги: Париж, мода, Стелла Маккартни
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