"Ничего необычного". Чарльз III продает племенных лошадей, которые достались ему в наследство от Елизаветы II

В комментарии каналу представитель аукционного дома рассказал, что в продаже скакунов "нет ничего необычного". Он подчеркнул, что своих лошадей каждый год продавала и сама Елизавета II, так как "нельзя держать всех".

Отмечается, что продажа скакунов не означает, что королевская семья больше не будет интересоваться скачками.