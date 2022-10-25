"Ничего необычного". Чарльз III продает племенных лошадей, которые достались ему в наследство от Елизаветы II

В комментарии каналу представитель аукционного дома рассказал, что в продаже скакунов "нет ничего необычного". Он подчеркнул, что своих лошадей каждый год продавала и сама Елизавета II, так как "нельзя держать всех".
Отмечается, что продажа скакунов не означает, что королевская семья больше не будет интересоваться скачками.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.