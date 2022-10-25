Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи – Mirror

Ранее король Чарльз III хотел уменьшить монархию, отмечает издание. Но изменил свое мнение. Источники при дворе это объясняют приближающимся двухлетним туром, в который собирается отправиться король, чтобы официально начать свое правление.
Монарх нанесет визиты в Австралию, Новую Зеландию и несколько королевств Содружества на Карибах.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
Коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года.