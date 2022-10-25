Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи – Mirror

Вместе с королем Чарльзом III на монархию официально работают еще 10 членов королевской семьи Фото: EPA

Ранее король Чарльз III хотел уменьшить монархию, отмечает издание. Но изменил свое мнение. Источники при дворе это объясняют приближающимся двухлетним туром, в который собирается отправиться король, чтобы официально начать свое правление.

Монарх нанесет визиты в Австралию, Новую Зеландию и несколько королевств Содружества на Карибах.