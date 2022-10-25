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25 октября, 2022
 
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Король Чарльз III передумал сокращать количество работающих членов королевской семьи – Mirror

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Вместе с королем Чарльзом III на монархию официально работают еще 10 членов королевской семьи
Вместе с королем Чарльзом III на монархию официально работают еще 10 членов королевской семьи
Фото: EPA

В новом отчете о работе королевской семьи, который попал в руки британских СМИ, говорится, что как и прежде, работать на монархию будут 11 членов королевской семьи. Об этом 24 октября написало издание Mirror.

Ранее король Чарльз III хотел уменьшить монархию, отмечает издание. Но изменил свое мнение. Источники при дворе это объясняют приближающимся двухлетним туром, в который собирается отправиться король, чтобы официально начать свое правление.

Монарх нанесет визиты в Австралию, Новую Зеландию и несколько королевств Содружества на Карибах.

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года.

Теги: Великобритания, король Чарльз III, монархия
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