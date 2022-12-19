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19 декабря, 2022
 
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Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео

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Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года
Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года
Фото: ЕРА

Король Великобритании Чарльз III 16 декабря, накануне Хануки, посетил еврейский общинный центр в Лондоне. Во время встречи с представителями общины король станцевал хору, сообщает таблоид People.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания The Times. People сообщает, что на празднике присутствовали люди, которые пережили Холокост.

ВИДЕО
Видео: The Times and The Sunday Times / YouTube
Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.

Теги: Великобритания, праздники, король Чарльз III, Ханука, король
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