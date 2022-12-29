Великобритания в 2023 году выделит Украине £2,3 млрд помощи – Уоллес

По его словам, в 2023 году Великобритания выделит Украине £2,3 млрд ($2,7 млрд).
"Мы позаботимся о том, чтобы украинцы смогли купить все необходимые системы вооружения, и в настоящий момент Соединенное Королевство помогает приобрести их в других странах мира", – сказал Уоллес.
По его словам, Лондон поставляет как боеприпасы, подходящие для советского вооружения, так и современные образцы. Также британская армия передает Вооруженным силам Украины знания и опыт, в том числе в организации противовоздушной обороны.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.
В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.
9 ноября британское правительство сообщило, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.
В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, заявил премьер-министр Риши Сунак 19 ноября во время визита в Киев. Он также анонсировал новый пакет помощи на сумму около £50 млн, в него входят 125 пушек, а также технологии для борьбы с ударными беспилотниками.
17 декабря минобороны Великобритании сообщило о предоставлении ВСУ ракет с высокоточным лазерным наведением Brimstone 2 – это усовершенствованная модель ракеты Brimstone с увеличенной в два раза дальностью пуска. Ранее Великобритания уже передавала Украине ракеты Brimstone.