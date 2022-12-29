Великобритания в 2023 году выделит Украине £2,3 млрд помощи – Уоллес

Уоллес рассказал о планах на 2023 год Фото: ЕРА

По его словам, в 2023 году Великобритания выделит Украине £2,3 млрд ($2,7 млрд).

"Мы позаботимся о том, чтобы украинцы смогли купить все необходимые системы вооружения, и в настоящий момент Соединенное Королевство помогает приобрести их в других странах мира", – сказал Уоллес.

По его словам, Лондон поставляет как боеприпасы, подходящие для советского вооружения, так и современные образцы. Также британская армия передает Вооруженным силам Украины знания и опыт, в том числе в организации противовоздушной обороны.