Великобритания передала Украине металлоискатели и оборудование для обезвреживания бомб

Отмечается, что VALLON может помочь войскам преодолевать минные поля и расчищать безопасные маршруты на дорогах и тропах. Также он может обеспечить помощь в очистке гражданской инфраструктуры и домов от взрывоопасных предметов, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома.
Наборы для обезвреживания бомб предназначены для снятия с вооружения взрывателей от российских бомб, боеприпасов и неразорвавшихся самодельных взрывных устройств.
"Это оборудование для борьбы со взрывчатыми боеприпасами является одним из новейших в широком спектре оборудования, которое Великобритания передала Украине для поддержки ее борьбы с незаконным вторжением России", – отмечается в сообщении.
Великобритания предоставила Украине £2,3 млрд военной помощи в 2022 году – больше, чем любая другая страна, кроме Соединенных Штатов, – и правительство обязалось поддерживать такой же уровень финансирования в 2023 году, сообщило Минобороны.
В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.
9 ноября британское правительство сообщило, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.
В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, заявил премьер-министр Риши Сунак 19 ноября во время визита в Киев. Он также анонсировал новый пакет помощи на сумму около £50 млн, в него входят 125 пушек, а также технологии для борьбы с ударными беспилотниками.
17 декабря минобороны Великобритании сообщило о предоставлении ВСУ ракет с высокоточным лазерным наведением Brimstone 2 – это усовершенствованная модель ракеты Brimstone с увеличенной в два раза дальностью пуска. Ранее Великобритания уже передавала Украине ракеты Brimstone.
В 2023 году Великобритания планирует выделить Украине £2,3 млрд ($2,7 млрд), сообщил министр обороны страны Бен Уоллес 29 декабря.