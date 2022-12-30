Великобритания передала Украине металлоискатели и оборудование для обезвреживания бомб

Отмечается, что VALLON может помочь войскам преодолевать минные поля и расчищать безопасные маршруты на дорогах и тропах. Также он может обеспечить помощь в очистке гражданской инфраструктуры и домов от взрывоопасных предметов, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома.

Наборы для обезвреживания бомб предназначены для снятия с вооружения взрывателей от российских бомб, боеприпасов и неразорвавшихся самодельных взрывных устройств.

"Это оборудование для борьбы со взрывчатыми боеприпасами является одним из новейших в широком спектре оборудования, которое Великобритания передала Украине для поддержки ее борьбы с незаконным вторжением России", – отмечается в сообщении.