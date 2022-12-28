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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны Великобритании показали обучение украинских военных на вертолетах Sea King

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Великобритания предоставит Украине вертолеты
Великобритания предоставит Украине вертолеты
Фото: EPA (архив)

Великобритания провела учения на вертолетах Sea King для 10 украинских экипажей. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Великобритании в Twitter 28 декабря.

"Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в рамках своей постоянной поддержки. Военно-морские силы Великобритании провели обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных сил Украины, расширив их поисково-спасательные возможности", – говорится в сообщении.

23 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна впервые передаст Украине вертолеты – три Sea King.

Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом, а последний вертолет был списан ВМС в 2018 году.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. 

В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер-министр страны Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Великобритания, вертолет, военная помощь, ВСУ, война России против Украины
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