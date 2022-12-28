В минобороны Великобритании показали обучение украинских военных на вертолетах Sea King

"Великобритания предоставит Вооруженным силам Украины вертолеты Sea King в рамках своей постоянной поддержки. Военно-морские силы Великобритании провели обучение на Sea King для 10 экипажей Вооруженных сил Украины, расширив их поисково-спасательные возможности", – говорится в сообщении.

* The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.



The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/vQUjfAWMrP — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 28, 2022

23 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна впервые передаст Украине вертолеты – три Sea King.

Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом, а последний вертолет был списан ВМС в 2018 году.