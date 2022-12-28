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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ построила обширную оборону в районе Кременной – британская разведка

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Район Кременной важен для российской обороны от контрнаступления ВСУ на Донбассе, считают в британской разведке
Район Кременной важен для российской обороны от контрнаступления ВСУ на Донбассе, считают в британской разведке
Фото: radiosvoboda.org

Российские оккупанты построили обширную оборонительную линию возле Кременной Луганской области, так как этот район имеет важное логистическое значение. Об этом сообщается 28 декабря в утренней сводке от разведки Великобритании.

"В последние дни россияне, вероятно, укрепили сектор линии фронта в районе Кременной, находящийся под постоянным давлением Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Кременная была относительно уязвимой после того, как ВСУ осенью освободили Лиман Донецкой области.

"Россия построила обширные новые оборонительные сооружения в этом районе и, cкорее всего, отдаст приоритет удержанию линии там", – считают в британской разведке. 

В сводке подчеркивается, что Кременная имеет важное логистическое значение для россиян.

Кроме того, этот город важен с символической точки зрения, так как Россия продолжает оправдывать войну против Украины "освобождением Донбасса" и стремится полностью захватить регион. 

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона (Лисичанск) ВСУ покинули 3 июля.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.

24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию". 26 декабря он заявил, что под Кременной идут боевые действия, но город еще не освободили.

27 декабря он отметил, что армия РФ стянула к Кременной большое количество резервов и техники и в значительной степени заминировала этот район. 

Теги: Великобритания, Луганская область, Донбасс, разведка, оборона, война России против Украины, Кременная, война на Донбассе, российские оккупанты
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