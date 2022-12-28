РФ построила обширную оборону в районе Кременной – британская разведка

Район Кременной важен для российской обороны от контрнаступления ВСУ на Донбассе, считают в британской разведке Фото: radiosvoboda.org

"В последние дни россияне, вероятно, укрепили сектор линии фронта в районе Кременной, находящийся под постоянным давлением Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Кременная была относительно уязвимой после того, как ВСУ осенью освободили Лиман Донецкой области.

"Россия построила обширные новые оборонительные сооружения в этом районе и, cкорее всего, отдаст приоритет удержанию линии там", – считают в британской разведке.

В сводке подчеркивается, что Кременная имеет важное логистическое значение для россиян.

Кроме того, этот город важен с символической точки зрения, так как Россия продолжает оправдывать войну против Украины "освобождением Донбасса" и стремится полностью захватить регион.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/otCtc6tEr4 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 28, 2022