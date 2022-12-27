Силы обороны понемногу продвигаются вперед. Гайдай объяснил, чем важна для войск Кременная

"Что касается линии Сватово – Кременная, успех на стороне наших защитников. Но у них там огромная численность резервов, техники. Было время заминировать все подряд. Поэтому очень тяжело дается каждый метр, но наши защитники понемногу продвигаются", – сказал он.

Гайдай рассказал, что за время, пока украинские силы обороны делали передышку, россияне успели подготовиться.

"Они успели все там заминировать, подтянуть технику и резервы. Но они четко понимают, что когда Кременная будет деоккупирована, то они теряют важный стратегический пункт, потому что дальше идут Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. У них тогда очень малые шансы даже по Бахмуту держать такие атаки, как сейчас, потому что их группировка будет разбита на две части. Также открывается дорога на Старобельск, а кто его контролирует, тот под огневым контролем будет иметь все логистические дороги Луганской области", – рассказал он.