Силы обороны понемногу продвигаются вперед. Гайдай объяснил, чем важна для войск Кременная

"Что касается линии Сватово – Кременная, успех на стороне наших защитников. Но у них там огромная численность резервов, техники. Было время заминировать все подряд. Поэтому очень тяжело дается каждый метр, но наши защитники понемногу продвигаются", – сказал он.
Гайдай рассказал, что за время, пока украинские силы обороны делали передышку, россияне успели подготовиться.
"Они успели все там заминировать, подтянуть технику и резервы. Но они четко понимают, что когда Кременная будет деоккупирована, то они теряют важный стратегический пункт, потому что дальше идут Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. У них тогда очень малые шансы даже по Бахмуту держать такие атаки, как сейчас, потому что их группировка будет разбита на две части. Также открывается дорога на Старобельск, а кто его контролирует, тот под огневым контролем будет иметь все логистические дороги Луганской области", – рассказал он.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".