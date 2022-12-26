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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители оккупированных городов Луганской области вырубили почти все деревья на дрова – Гайдай

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Гайдай рассказал, как люди в оккупированных городах спасаются от холода
Гайдай рассказал, как люди в оккупированных городах спасаются от холода
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Во временно оккупированных городах Луганской области люди массово вырубают деревья, чтобы пустить их на дрова. Об этом сказал 26 декабря глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на брифинге, который транслировало Ukrinform TV.

По его словам, ситуация с отопительным сезоном на оккупированных территориях критическая, оккупанты и коллаборанты совершенно не подготовились к зиме.

"Для нас это дикие вещи, но они подвозят дрова в многоэтажные дома. Однако делают это буквально один-два раза, а дальше все", – сказал Гайдай.

Как отмечает Гайдай, в крупных городах почти исчезли деревья, потому что люди дровами обогревают помещение.

"Ходить в лесополосы или в леса смертельно опасно, там все заминировано, поэтому жители срезают и срубают деревья в больших городах", – сказал он.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

Теги: Луганская область, отопление, Сергей Гайдай, война России против Украины, российские оккупанты
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