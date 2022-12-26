Жители оккупированных городов Луганской области вырубили почти все деревья на дрова – Гайдай

Гайдай рассказал, как люди в оккупированных городах спасаются от холода Фото: Сергій Гайдай / Facebook

По его словам, ситуация с отопительным сезоном на оккупированных территориях критическая, оккупанты и коллаборанты совершенно не подготовились к зиме.

"Для нас это дикие вещи, но они подвозят дрова в многоэтажные дома. Однако делают это буквально один-два раза, а дальше все", – сказал Гайдай.

Как отмечает Гайдай, в крупных городах почти исчезли деревья, потому что люди дровами обогревают помещение.

"Ходить в лесополосы или в леса смертельно опасно, там все заминировано, поэтому жители срезают и срубают деревья в больших городах", – сказал он.