Жители оккупированных городов Луганской области вырубили почти все деревья на дрова – Гайдай

По его словам, ситуация с отопительным сезоном на оккупированных территориях критическая, оккупанты и коллаборанты совершенно не подготовились к зиме.
"Для нас это дикие вещи, но они подвозят дрова в многоэтажные дома. Однако делают это буквально один-два раза, а дальше все", – сказал Гайдай.
Как отмечает Гайдай, в крупных городах почти исчезли деревья, потому что люди дровами обогревают помещение.
"Ходить в лесополосы или в леса смертельно опасно, там все заминировано, поэтому жители срезают и срубают деревья в больших городах", – сказал он.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
21 декабря он отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщал, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".