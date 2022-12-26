Оккупанты оставили через Северский Донец только одну переправу – ОВА

На прошлой неделе в "ЛНР" "на время зимы" отправили еще 22 жителя, отметила пресс-служба. В частности, вывезли людей из Северодонецка.
В ОВА также сообщили, что пересечь реку Северский Донец на оккупированной территории можно только в одном месте – между Лисичанском и Северодонецком. Все остальные понтонные переправы оккупанты убрали, уточнили в администрации.
"Опасаются продвижения ВСУ, подразделения сил обороны которых 25 декабря отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Невского и Краснопоповки", – говорится в сообщении.
На купянском и лиманском направлениях россияне били по районам Стельмаховки, Площанки, Дибровы и Краснопоповки.
В свою очередь авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили девять пунктов управления, два района сосредоточения живой силы и два других важных объекта противника.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.