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Моравецкий: Конец года – это не конец польской помощи Украине

Моравецкий выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины в войне против России
Моравецкий выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины в войне против России
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину в следующем году. Об этом он написал в Twitter 30 декабря.

Моравецкий ответил на благодарственное сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Украина получила от Польши уже третью партию терминалов Starlink, которую использует в "пунктах несокрушимости", секторах медицины и энергетики.

"Конец года  это не конец польской помощи Украине. Мы все надеемся, что 2023 год станет годом победы и мира!" – написал премьер Польши.

Канцлер Германии Олаф Шольц также пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла миллионы украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь, передает терминалы спутниковой связи Starlink.

Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими".

3 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что, хотя история между странами и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". Он заявил, что в истории отношений начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".

Теги: Польша, помощь, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль
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