Моравецкий: Конец года – это не конец польской помощи Украине

Моравецкий выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины в войне против России Фото: EPA

Моравецкий ответил на благодарственное сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Украина получила от Польши уже третью партию терминалов Starlink, которую использует в "пунктах несокрушимости", секторах медицины и энергетики.

"Конец года – это не конец польской помощи Украине. Мы все надеемся, что 2023 год станет годом победы и мира!" – написал премьер Польши.

The end of the year is not the end of Polish aid for Ukraine. We all hope that 2023 will be a year of victory and peace! https://t.co/yCnohqVMwT — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 30, 2022

Канцлер Германии Олаф Шольц также пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году.