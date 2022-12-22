"Возможность обсудить ситуацию". Залужный рассказал о визите в Украину начальника Генштаба армии Польши

"Имел честь приветствовать в Украине начальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака. Это возможность откровенно обсудить ситуацию в регионе и сценарии ее развития. Благодарен, что Украина не сама в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга польских братьев", – написал он.

Залужный поблагодарил польского генерала за оказываемую его государством военную помощь Украине, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы.

"Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы реализуем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств – членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов", – подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ напомнил слова польского общественного деятеля Ежи Гедройца: "Без свободной Украины немыслима свободная Польша".

"Эти слова очень актуальны сейчас. Именно нам выпала честь и ответственность бороться за свободу Украины и всей Европы плечом к плечу", – заявил Залужный.