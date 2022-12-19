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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Армия держится на дисциплине". Залужный прокомментировал закон об усилении ответственности за военные преступления

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Залужный: В условиях войны нужны быстрые действенные решения
Залужный: В условиях войны нужны быстрые действенные решения
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Закон Украины об усилении ответственности за военные преступления, который Верховная Рада приняла 13 декабря, поддерживается командованием Вооруженных сил Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, его обращение опубликовано 19 декабря в Fаcebook.

"Я вынужден поднять достаточно сложную тему – усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве [...] и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей", – написал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что командование требовало "системного решения этого комплекса вопросов".

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до 10% боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо", – объяснил Залужный.

Ключевым моментом он назвал то, что в таком случае "обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".

"Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", – подчеркнул Залужный.

По его словам, это в мирное время решить эту проблему можно с помощью разъяснений и убеждений, а "в условиях войны нужны быстрые действенные решения".

"Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным. Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу с позиций? Да, и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства – тому подтверждение", – объяснил Залужный.

Он призывает всех "поставить точку в этой дискуссии и вместе приближать победу".

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/466454252231641/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Законопроект №8271 об усилении ответственности за военные преступления Верховная Рада приняла 13 декабря. Он уже подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

15 декабря была размещена петиция с призывом наложить вето на данный закон, на 17 декабря ее поддержали почти 28 тыс. пользователей при необходимых 25 тыс. Петиция ожидает рассмотрения Зеленским.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, оружие, армия, война, военные, петиция, штраф, дезертирство, закон, ВСУ, законопроект, война России против Украины, выплаты, военнослужащий, Валерий Залужный
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