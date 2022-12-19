"Армия держится на дисциплине". Залужный прокомментировал закон об усилении ответственности за военные преступления

"Я вынужден поднять достаточно сложную тему – усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве [...] и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей", – написал он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что командование требовало "системного решения этого комплекса вопросов".

"Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до 10% боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо", – объяснил Залужный.

Ключевым моментом он назвал то, что в таком случае "обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".

"Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", – подчеркнул Залужный.

По его словам, это в мирное время решить эту проблему можно с помощью разъяснений и убеждений, а "в условиях войны нужны быстрые действенные решения".

"Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным. Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу с позиций? Да, и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства – тому подтверждение", – объяснил Залужный.

Он призывает всех "поставить точку в этой дискуссии и вместе приближать победу".

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